El Sol emite una llamarada X5.1, la más fuerte en meses, con posibles efectos en la Tierra

Este lunes 11 de noviembre, el Sol emitió probablemente la llamarada más intensa del ciclo, catalogada como un evento X5.1. Por su parte, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) emitió una alerta R3 tras la explosión solar, que se refiere a las altas posibilidades de que ocurra un apagón de radio debido a la fuerza del evento.

Es importante recordar que el nivel X se asigna a las erupciones más fuertes, mientras que el número proporciona información sobre la fuerza del evento.

VEA TAMBIÉN Investigadores revelan cómo los mayas desarrollaron sofisticados métodos para predecir los eclipses o

El destello de este martes, captado por los satélites que hacen seguimiento al clima espacial, se produjo en la Región 4274, una enorme mancha solar que ha mostrado gran actividad en los últimos días.

De acuerdo con la NASA, las manchas solares son áreas que están más frías que otras partes de la estrella, debido a que en estas zonas se forman campos magnéticos fuertes que evitan que el calor del Sol alcance la superficie.

Sin embargo, cada cierto tiempo los campos magnéticos que producen estas manchas se reorganizan ocasionando una explosión repentina de energía: las llamaradas solares.

Estos eventos son estallidos poderosos que liberan mucha radiación en el espacio y en algunas oportunidades pueden estar acompañadas de una eyección de masa coronal.

Además, si su intensidad es lo suficientemente fuerte, pueden generar diferentes efectos sobre la Tierra, como afectar las comunicaciones por radio, las redes eléctricas, las señales de navegación y representan riesgos para naves espaciales y astronautas.

“Bandas de comunicación en gran parte del lado de la Tierra iluminado por el Sol y los usuarios de señales de radio HF pueden experimentar pérdida de contacto o interrupciones importantes durante varios minutos a un par de horas en las áreas más afectadas”, indicó la NOAA tras la llamarada de este marres.

Este tipo de eventos también pueden producir auroras australes en el hemisferio sur de la Tierra y auroras boreales en el hemisferio norte.

La llamarada de este 11 de noviembre fue clasificada como una X, la letra asignada para los eventos más intensos, por lo que se advierten efectos en el planeta que pueden durar desde minutos hasta varios días.