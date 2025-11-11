NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Tormenta solar

El Sol emite una llamarada X5.1, la más fuerte en meses, con posibles efectos en la Tierra

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Este 11 de nobiembre de 2025 se registró una llamarada solar X5.1 - Foto NOAA
La NOAA emitió una alerta R3 tras la explosión solar, que se refiere a las altas posibilidades de que ocurra un apagón de radio debido a la fuerza del evento.

Este lunes 11 de noviembre, el Sol emitió probablemente la llamarada más intensa del ciclo, catalogada como un evento X5.1. Por su parte, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) emitió una alerta R3 tras la explosión solar, que se refiere a las altas posibilidades de que ocurra un apagón de radio debido a la fuerza del evento.

Es importante recordar que el nivel X se asigna a las erupciones más fuertes, mientras que el número proporciona información sobre la fuerza del evento.

El destello de este martes, captado por los satélites que hacen seguimiento al clima espacial, se produjo en la Región 4274, una enorme mancha solar que ha mostrado gran actividad en los últimos días.

De acuerdo con la NASA, las manchas solares son áreas que están más frías que otras partes de la estrella, debido a que en estas zonas se forman campos magnéticos fuertes que evitan que el calor del Sol alcance la superficie.

Sin embargo, cada cierto tiempo los campos magnéticos que producen estas manchas se reorganizan ocasionando una explosión repentina de energía: las llamaradas solares.

Estos eventos son estallidos poderosos que liberan mucha radiación en el espacio y en algunas oportunidades pueden estar acompañadas de una eyección de masa coronal.

Además, si su intensidad es lo suficientemente fuerte, pueden generar diferentes efectos sobre la Tierra, como afectar las comunicaciones por radio, las redes eléctricas, las señales de navegación y representan riesgos para naves espaciales y astronautas.

“Bandas de comunicación en gran parte del lado de la Tierra iluminado por el Sol y los usuarios de señales de radio HF pueden experimentar pérdida de contacto o interrupciones importantes durante varios minutos a un par de horas en las áreas más afectadas”, indicó la NOAA tras la llamarada de este marres.

Este tipo de eventos también pueden producir auroras australes en el hemisferio sur de la Tierra y auroras boreales en el hemisferio norte.

La llamarada de este 11 de noviembre fue clasificada como una X, la letra asignada para los eventos más intensos, por lo que se advierten efectos en el planeta que pueden durar desde minutos hasta varios días.

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

