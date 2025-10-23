NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Presidente Petro acusa al Gobierno Trump de cometer "ejecuciones extrajudiciales" con ataques a presuntas narcolanchas

octubre 23, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro cuestiona acciones de Donald Trump - Fotos: EFE
Gustavo Petro cuestiona acciones de Donald Trump - Fotos: EFE
Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre los dos países durante décadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el jueves que los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe son "ejecuciones extrajudiciales".

El mandatario intensificó sus críticas contra el despliegue militar sin precedentes que lanzó Washington en agosto en aguas internacionales con una flota de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales que han destruido al menos nueve embarcaciones con un balance de 37 muertos.

“En este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

o

"Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario", insistió el presidente.

Para Petro el objetivo de esta ofensiva no sólo es atacar al narcotráfico sino el "derrumbe" de Latinoamérica.

La estrategia es "golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela. Aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región (...) a través del derrumbe de sus Estados", añadió.

Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre los dos países que durante décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.

Durante una rueda de prensa en Bogotá con periodistas internacionales, el mandatario se quejó de las acusaciones de su homólogo estadounidense quien lo ha llamado "líder del narcotráfico" y "maleante".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a la prensa el jueves: "No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento".

Durante los últimos días, Washington ha informado que ha abatido a al menos a 37 presuntos narcos en nueve ataques contra embarcaciones. El miércoles anunció los primeros dos en el Pacífico, y al menos uno de ellos ocurrió cerca de aguas colombianas, según una fuente militar.

Bogotá denuncia que, a lo largo de estas operaciones militares, Estados Unidos ha violado aguas de territorios nacionales.

o

En medio de la escalada de tensiones, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas, revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios. También anunció el fin de la ayuda financiera y aranceles como represalia por el aumento de narcocultivos.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Narcotráfico

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Omario Castellano
Detenciones arbitrarias

Detenciones políticas continúan en Venezuela: Régimen secuestra a estudiante junto a su madre y hermano en Barquisimeto

Ganadoras del Premio Nobel de Paz: María Corina Machado, Malala Yousafzai y Nadia Murad | Foto: AFP
Premio Nobel

Estas son todas las 67 mujeres que han ganado un Premio Nobel; solamente dos latinoamericanas hacen parte del listado

Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Omario Castellano
Detenciones arbitrarias

Detenciones políticas continúan en Venezuela: Régimen secuestra a estudiante junto a su madre y hermano en Barquisimeto

Ganadoras del Premio Nobel de Paz: María Corina Machado, Malala Yousafzai y Nadia Murad | Foto: AFP
Premio Nobel

Estas son todas las 67 mujeres que han ganado un Premio Nobel; solamente dos latinoamericanas hacen parte del listado

Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

EEI - Foto Canva/ Foto IG @Olegmks (Oleg Artemiev)
Estación Espacial Internacional

Cosmonauta captó video de cómo se ven Venezuela, Colombia y el Caribe desde una importante estación espacial: "ni la NASA transmite de esa forma"

Juan Carlos Osorio, candidato a la dirección técnica de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Técnico colombiano con experiencia mundialista sería uno de los principales candidatos para dirigir a La Vinotinto

Bolivia y Estados Unidos | Foto EFE
Bolivia

Presidente electo de Bolivia anunció que reanudará las relaciones con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Novak Djokovic y sus ganas de continuar su carrera deportiva a los 38 años - Foto: EFE
Novak Djokovic

Los deportistas que inspiran a Novak Djokovic a continuar su carrera deportiva a los 38 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda