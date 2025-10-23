Presidente Petro acusa al Gobierno Trump de cometer "ejecuciones extrajudiciales" con ataques a presuntas narcolanchas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el jueves que los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe son "ejecuciones extrajudiciales".

El mandatario intensificó sus críticas contra el despliegue militar sin precedentes que lanzó Washington en agosto en aguas internacionales con una flota de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales que han destruido al menos nueve embarcaciones con un balance de 37 muertos.

“En este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

"Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario", insistió el presidente.

Para Petro el objetivo de esta ofensiva no sólo es atacar al narcotráfico sino el "derrumbe" de Latinoamérica.

La estrategia es "golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela. Aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región (...) a través del derrumbe de sus Estados", añadió.

Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre los dos países que durante décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.

Durante una rueda de prensa en Bogotá con periodistas internacionales, el mandatario se quejó de las acusaciones de su homólogo estadounidense quien lo ha llamado "líder del narcotráfico" y "maleante".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a la prensa el jueves: "No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento".

Durante los últimos días, Washington ha informado que ha abatido a al menos a 37 presuntos narcos en nueve ataques contra embarcaciones. El miércoles anunció los primeros dos en el Pacífico, y al menos uno de ellos ocurrió cerca de aguas colombianas, según una fuente militar.

Bogotá denuncia que, a lo largo de estas operaciones militares, Estados Unidos ha violado aguas de territorios nacionales.

En medio de la escalada de tensiones, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas, revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios. También anunció el fin de la ayuda financiera y aranceles como represalia por el aumento de narcocultivos.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.