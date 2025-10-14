NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Donald Trump

Presidente Trump compara facciones rivales de Hamás con Pandillas de Venezuela y dice que "no le molesta" que las eliminen

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Durante la reunión en la Casa Blanca con el mandatario argentino Javier Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó este martes a las distintas facciones del grupo terrorista Hamás con las pandillas de Venezuela y resaltó que "no le molesta" que las eliminen.

"También dijeron que se iban a desarmar. Y, inicialmente, necesitaban, ya sabes, eliminaron a un par de pandillas que eran muy malas, pandillas realmente muy malas. Y las eliminaron y mataron a varios miembros de esas pandillas. Y eso no me molestó mucho, para ser honesto contigo", aseguró Trump.

El mandatario estadounidense agregó que esta situación "no es diferente a otros países, como Venezuela, que envió sus pandillas hacia nosotros y nosotros nos ocupamos de esas pandillas".

En este mismo pronunciamiento, Trump también fue enfático en que Hamás debe desarmarse o se verá obligado a hacerlo.

"Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente", dijo el presidente. “Saben que no estoy jugando, ¿de acuerdo? Hicimos algo monumental. Recuperamos a los rehenes. Era lo primero que teníamos que hacer”, agregó.

Trump indicó además que se lo había comunicado a Hamás y que habían aceptado desarmarse, tal y como establecía su propuesta de paz de 20 puntos.

"Hablé con Hamás y les dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron", dijo Trump, aclarando después que transmitió el mensaje a través de intermediarios.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre cuál será el plazo que le van a imponer a Hamás para su desarme, el presidente Trump aseguró: "Bastante, bastante rápido. Un plazo razonable".

