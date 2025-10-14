Presidente Trump compara facciones rivales de Hamás con Pandillas de Venezuela y dice que "no le molesta" que las eliminen
Durante la reunión en la Casa Blanca con el mandatario argentino Javier Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó este martes a las distintas facciones del grupo terrorista Hamás con las pandillas de Venezuela y resaltó que "no le molesta" que las eliminen.
"También dijeron que se iban a desarmar. Y, inicialmente, necesitaban, ya sabes, eliminaron a un par de pandillas que eran muy malas, pandillas realmente muy malas. Y las eliminaron y mataron a varios miembros de esas pandillas. Y eso no me molestó mucho, para ser honesto contigo", aseguró Trump.
El mandatario estadounidense agregó que esta situación "no es diferente a otros países, como Venezuela, que envió sus pandillas hacia nosotros y nosotros nos ocupamos de esas pandillas".
En este mismo pronunciamiento, Trump también fue enfático en que Hamás debe desarmarse o se verá obligado a hacerlo.
"Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente", dijo el presidente. “Saben que no estoy jugando, ¿de acuerdo? Hicimos algo monumental. Recuperamos a los rehenes. Era lo primero que teníamos que hacer”, agregó.
Trump indicó además que se lo había comunicado a Hamás y que habían aceptado desarmarse, tal y como establecía su propuesta de paz de 20 puntos.
"Hablé con Hamás y les dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron", dijo Trump, aclarando después que transmitió el mensaje a través de intermediarios.
Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre cuál será el plazo que le van a imponer a Hamás para su desarme, el presidente Trump aseguró: "Bastante, bastante rápido. Un plazo razonable".