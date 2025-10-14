NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirma la destrucción de una nueva narcolancha frente a la costa de Venezuela: "seis narcoterroristas murieron"

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano confirmó mediante sus redes sociales el ataque en el que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó mediante sus redes sociales que su Administración destruyó una nueva narcolancha frente a la costa de Venezuela en el marco del despliegue militar contra carteles de la droga en el Caribe.

“Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario republicano agregó que la “inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres a bordo murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”, añadió.

Se trata de un nuevo ataque del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe, donde se lleva acabo un despliegue naval con buques militares y un submarino desde agosto, que a la fecha deja al menos 27 presuntos narcotraficantes muertos.

Trump acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar que es destruida por el impacto de un misil.

La Administración del presidente republicano asegura que Maduro es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras el régimen denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de causar un cambio de gobierno en Venezuela.

