Presidente Trump dice que Cuba "está lista para caer" tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba está lista para caer tras la extracción de la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

A bordo del Air Force, el mandatario estadounidense aseguró ante los periodistas que la isla está lista para caer y que no ve necesario una intervención estadounidense.

Trump afirmó: “Lo has visto, Cuba está lista para caer. No sé si van a aguantar, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos procedían de Venezuela, del petróleo venezolano, pero no van a recibir nada”.

El presidente reiteró que Cuba literalmente está “lista para caer y van a haber muchos cubanoamericanos que se van a alegrar por ello”.

Tras esto, el mandatario fue cuestionado por un periodista sobre una posible intervención militar en la isla.

Ante esto, Trump señaló que “no pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo. Está cayendo para la cuenta”.

“¿Alguna vez has visto una pelea? Caen para la cuenta. Y Cuba parece que está cayendo”, sentenció el jefe de Estado.

En ese mismo momento, el líder estadounidense informó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar que llevó a cabo en Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero.

Esto se alinea con las declaraciones emitidas desde el régimen castrista, el cual aseguró que 32 militares cubanos murieron durante la incursión estadounidense en Caracas.

La Habana decretó dos días de luto, el 5 y 6 de enero, en honor a los muertos y dijo que se anunciarán los arreglos funerarios.

"Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", dijo el régimen en un comunicado.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta en X, reconoció que este grupo de cubanos protegía a Maduro y a su esposa.