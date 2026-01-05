NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
SNTP

Al menos siete trabajadores de la prensa fueron detenidos este lunes en Venezuela a manos de agentes de la dictadura

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con el reporte del SNTP, la mayoría de estos comunicadores fueron detenidos en la Asamblea Nacional y sus alrededores.

Según reporta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), al menos siete comunicadores sociales fueron detenidos este lunes 5 de enero.

“La mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores. Hasta ahora, tres fueron liberados y urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente”, expresó la instancia antes mencionada.

La situación se produce el mismo día en que Nicolás Maduro compareció ante un juzgado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Maduro, vale la aclaratoria, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Asimismo, las privativas de libertad de estos trabajadores de la prensa se registran mientras en la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana juramentaba a Delcy Rodríguez como “presidente encargada” de la nación caribeña.

Fue el pasado sábado 3 de enero que las fuerzas de élite del Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo una operación en Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser enjuiciados en EE. UU. por cargos relacionados con el narcotráfico.

Esta incursión militar se desarrolló tras una serie de misiones captadas desde septiembre de 2025 bajo la administración de Donald Trump, que incluyeron bombardeos y sobrevuelos en Caracas y otras regiones estratégicas.

Mientras figuras del chavismo como Delcy Rodríguez siguen defendiendo la legitimidad de Maduro, el país enfrenta una transición incierta.

