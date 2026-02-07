Así de impresionantes fueron las presentaciones de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 han comenzado oficialmente en el norte de Italia.

Dicha competición se lleva a cabo del 6 al 22 de febrero de 2026, tras una histórica ceremonia de apertura celebrada el viernes en el Estadio San Siro de Milán y de forma simultánea en otras sedes clave.

La apertura estuvo marcada por las impresionantes presentaciones de varios artistas de talla mundial, entre ellos: Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli.

Así las cosas, estas tres leyendas de la música fueron los platos fuertes en la inauguración del magno evento deportivo.

Laura Pausini fue la encargada de abrir la ceremonia entonando con orgullo el himno nacional italiano, oficialmente "Il Canto degli Italiani" (El Canto de los Italianos), pero ampliamente conocido y popularizado como "Fratelli d'Italia" (Hermanos de Italia).

Mariah Carey, por su parte, sorprendió al público cantando en italiano el clásico "Volare" (Nel Blu Dipinto di Blu). Asimismo, estrenó su nuevo tema "Nothing is Impossible".

Andrea Bocelli, entretanto, aportó el toque de elegancia y emoción característico, acompañando la entrada de la antorcha olímpica al estadio con su potente voz de tenor.

Los eventos de estos juegos olímpicos de invierno se distribuyen entre las ciudades de Milán (deportes de hielo) y Cortina d'Ampezzo (deportes de nieve), con subsedes en Bormio, Livigno, Val di Fiemme y Anterselva.

A solo un día de iniciadas las competiciones oficiales, Italia lidera el tablero tras las primeras finales de patinaje de velocidad y otras disciplinas iniciales.

Los Juegos Olímpicos de Invierno , son un importante evento multideportivo internacional que se celebra una vez cada cuatro años para deportes practicados en nieve y hielo.

Actualmente, estos juegos cuentan con quince pruebas que incluyen esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático, hockey, luge, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salto de esquí, snowboard y patinaje de velocidad.

Los Juegos, como la presente edición de Milán Cortina 2026, representan una plataforma para que las ciudades anfitrionas muestren su cultura y crezcan a nivel global.