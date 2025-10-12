Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Israel comenzará a liberar a los palestinos presos en cárceles israelíes una vez que se confirme el retorno al país de todos los rehenes cautivos en Gaza, informó este domingo una portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos nuestros rehenes, que serán liberados mañana, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí", declaró la vocera Shosh Bedrosian a la prensa.

En el pasado, durante anteriores altos al fuego del conflicto entre Israel y Hamás, los restos de algunos rehenes han sido identificados después de su retorno a Israel.

Entretanto, Hamás insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza debe incluir a siete dirigentes palestinos que el grupo terrorista reclama.

"Hamás insiste en que la lista final incluya a siete altos dirigentes, entre los que destacan Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed y Abás Al Sayyed", afirmó una persona del entorno de las negociaciones. Esto fue confirmado por una segunda fuente.

La primera de las fuentes también adelantó que Hamás, que gobierna en Gaza, y sus aliados ya "completaron todos los preparativos" para entregar a Israel todos los rehenes que siguen vivos y algunos de los fallecidos.

Israel y Hamás llegaron el jueves a un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

El Gobierno de Israel aprobó la primera fase del acuerdo para el alto al fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, en medio de las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

A través de un breve comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu indicó que se exige la liberación de todos los rehenes, "tanto los vivos como los fallecidos".

"El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos", detalló el comunicado publicado el viernes temprano en Israel.

El Gobierno israelí había asegurado que todas las partes firmaron la primera fase de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, y agregó que la liberación de los cautivos por parte de Hamas "pondría fin a esta guerra".

Las negociaciones en Egipto siguen a un plan de paz de 20 puntos para Gaza anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de más de dos años de guerra provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En ese entonces, el grupo extremista secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidos 25 que han fallecido, según el Ejército.