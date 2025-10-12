Vicepresidente de Estados Unidos afirma que rehenes de Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo que los rehenes israelíes podrían ser liberados de Gaza "en cualquier momento".

"Debería ser en cualquier momento", declaró el vicepresidente al programa "Meet the Press" de NBC News cuando se le preguntó sobre cuándo podría producirse la liberación de los rehenes por parte del grupo terrorista Hamás.

"Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos, que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en Israel", añadió.

Al ser consultado en "Face the Nation", de CBS, sobre si Washington está comprometido a seguir presionando para estabilizar Oriente Medio, Vance respondió: "Se requerirá una influencia y una presión constantes del presidente de Estados Unidos hacia abajo".

VEA TAMBIÉN Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás o

En una serie de programas de entrevistas dominicales, Vance también enfatizó que los 200 soldados estadounidenses que serán desplegados en Israel tendrán la misión de supervisar el alto el fuego en Gaza y aclaró que nunca estuvieron destinados a desempeñar ningún tipo de función de combate.

Vance reiteró que no se desplegarán tropas estadounidenses sobre el terreno en territorio palestino.

"Eso abarca desde garantizar que las tropas israelíes se encuentren en la línea acordada, garantizar que Hamás no ataque a israelíes inocentes, hacer todo lo posible para garantizar que la paz que hemos creado se mantenga y perdure", declaró.

Israel y Hamás llegaron el jueves a un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

VEA TAMBIÉN Miles de personas se reúnen en Tel Aviv a pocas horas del regreso de los rehenes en el marco de las negociaciones entre Israel y Hamás o

El Gobierno de Israel aprobó la primera fase del acuerdo para el alto al fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, en medio de las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

A través de un breve comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu indicó que se exige la liberación de todos los rehenes, "tanto los vivos como los fallecidos".

"El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos", detalló el comunicado publicado el viernes temprano en Israel.

El Gobierno israelí había asegurado que todas las partes firmaron la primera fase de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, y agregó que la liberación de los cautivos por parte de Hamas "pondría fin a esta guerra".

Las negociaciones en Egipto siguen a un plan de paz de 20 puntos para Gaza anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de más de dos años de guerra provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En ese entonces, el grupo extremista secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidos 25 que han fallecido, según el Ejército.