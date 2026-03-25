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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Harry Potter

Hogwarts vuelve a abrir sus puertas con el tráiler de 'Harry Potter y la piedra filosofal', la esperada serie que revive la magia para una nueva generación

marzo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Harry Potter - Foto AFP
Harry Potter - Foto AFP
Esta nueva producción está concebida como una serie que dedicará cada temporada a uno de los libros, con un desarrollo más detallado de la historia y sus personajes.

El universo de Harry Potter vuelve a captar la atención global tras el lanzamiento del tráiler de la nueva serie 'Harry Potter y la piedra filosofal', presentado como parte de una ambiciosa reintroducción de la historia en formato televisivo.

El avance, publicado este miércoles, ofrece las primeras imágenes de una nueva adaptación que busca retomar el origen del joven mago desde una perspectiva renovada.

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Las imágenes del tráiler muestran a Harry en su vida previa a Hogwarts, destacando su convivencia con los Dursley y el descubrimiento de su verdadera identidad tras recibir la carta de admisión al colegio de magia.

Esta secuencia inicial establece el punto de partida narrativo que marcará el desarrollo de la historia con nuevas propuestas evidentes.

El adelanto también presenta momentos clave reconocibles para el público, como el encuentro con Hagrid, el viaje en el Expreso de Hogwarts y el primer vínculo entre Harry, Ron y Hermione; con las exitosas escenas que refuerzan la fidelidad de la adaptación respecto al material original de Harry Potter y la piedra filosofal.

De acuerdo con la información oficial, esta nueva producción está concebida como una serie que dedicará cada temporada a uno de los libros, lo que permitirá un desarrollo más detallado de la historia y sus personajes.

El proyecto, cabe resaltar, busca expandir el universo narrativo con mayor profundidad en comparación con las exitosas películas originales.

El reparto introduce nuevos rostros en los personajes principales, con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. A ellos se suman actores consolidados como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore y Nick Frost como Hagrid.

En términos visuales, el tráiler combina escenarios cotidianos con la estética fantástica de Hogwarts, incluyendo elementos icónicos como el Sombrero Seleccionador y los primeros entrenamientos de quidditch.

Las imágenes, entretanto, anticipan una producción de gran escala centrada en recrear el mundo mágico con nuevos estándares técnicos.

El estreno está previsto para la temporada navideña de 2026 en la plataforma HBO Max y se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes del catálogo del servicio en los últimos años.

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Con este primer tráiler, la franquicia inicia una nueva etapa que retoma su historia desde el inicio y apuesta por una adaptación más extensa y fiel que busca conectar tanto con nuevas audiencias como con seguidores de larga data.

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