Procurador de Colombia hace un llamado a la "armonía en las relaciones internacionales" tras crisis en las relaciones con Israel

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció ante la más reciente decisión tomada por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, de expulsar a la delegación diplomática de Israel del país.

Todo esto luego de que se conociera la detención de dos colombianas que iban en la embarcación Flotilla Global Sumud, la cual se movilizaba con ayuda humanitaria a territorio de Gaza.

Ante la determinación tomada por el mandatario, el procurador indicó que es necesario mantener relaciones de cordialidad entre naciones, teniendo en cuenta las afectaciones que la toma de estas decisiones puede implicar en diferentes sectores.

“Lo mejor es que haya armonía en las relaciones internacionales, especialmente cuando involucra empresariado, comercio, inversión pública-privada, suministro de bienes que nosotros no producimos. Hay que entendernos”, señaló Gregorio Eljach en medio del encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias.

Aunque dejó claro que lo importante es mantener el entendimiento entre países, también expresó que: “Hay que respetar las decisiones del presidente, porque él es la máxima autoridad administrativa y el que lleva adelante las relaciones internacionales. Lo que el presidente decida en esa medida”.

Presidente Petro escala crisis con Israel y expulsa a toda la delegación diplomática de este país en Colombia

El pronunciamiento del General de la Nación se da luego de que Gustavo Petro, por medio de su red social de X, manifestara que: “Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”.

Situación por la cual tomaría medidas como la “denuncia del TLC” y la expulsión de la “delegación diplomática de Israel en Colombia”.

Este es el segundo hecho de tensión internacional del gobierno colombiano con otras naciones que se vive en menos de una semana; el primero de ellos se dio con los Estados Unidos, luego de que Petro emitiera un discurso en las calles de Nueva York en el que instó a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, hecho que llevó a que le revocaran la visa de ese país.