NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro escala crisis con Israel y expulsa a toda la delegación diplomática de este país en Colombia

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Benjamín Netanyahu | Foto: EFE
Gustavo Petro y Benjamín Netanyahu | Foto: EFE
La decisión se toma luego de conocerse la detención de dos colombianas que iban a Gaza en una misión humanitaria.

Aumenta la crisis entre Colombia e Israel luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara el retiró de la delegación diplomática israelí del país, tras conocerse la detención de dos colombianas en aguas internacionales por las fuerzas israelíes.

Las mujeres, identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto, fueron detenidas en aguas internacionales por las fuerzas israelíes durante la interceptación a las embarcaciones. Ellas venían en la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Además, se denunció “de inmediato” el TLC que sostiene Colombia con Israel y se solicitó a la Cancillería colombiana “hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí”.

La detención de estas mujeres fue informada por la Flotilla Global Sumud a través de un comunicado: “Nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”.

En respuesta, Petro publicó en su cuenta de X la expulsión de la delegación israelí de Colombia y la investigación por este caso: “Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados. El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

 

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Colombia

Benjamín Netanyahu

Israel

Relaciones bilaterales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Eduardo Serrano
Actor

"Nos vemos cuando sea para siempre": La conmovedora carta de la hija del primer actor Eduardo Serrano para anunciar su muerte

Gustavo Petro - Paloma Valencia (EFE)
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Bandera de Venezuela (EFE)
Venezolanos en España

Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Eduardo Serrano
Actor

"Nos vemos cuando sea para siempre": La conmovedora carta de la hija del primer actor Eduardo Serrano para anunciar su muerte

Gustavo Petro - Paloma Valencia (EFE)
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Bandera de Venezuela (EFE)
Venezolanos en España

Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

USS Jason Dunham y Mar Caribe-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

Ozzy Osbourne | Foto: EFE
Ozzy Osbourne

Esta es la fecha de estreno del documental póstumo de Ozzy Osbourne

Foto de referencia de la JEP
JEP

Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

Despliegue militar en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

“EE.UU. no habría puesto todo este armamento en el Caribe sin tener una razón”: exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre posibles ataques contra carteles en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda