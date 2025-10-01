Presidente Petro escala crisis con Israel y expulsa a toda la delegación diplomática de este país en Colombia

Aumenta la crisis entre Colombia e Israel luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara el retiró de la delegación diplomática israelí del país, tras conocerse la detención de dos colombianas en aguas internacionales por las fuerzas israelíes.

Las mujeres, identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto, fueron detenidas en aguas internacionales por las fuerzas israelíes durante la interceptación a las embarcaciones. Ellas venían en la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Además, se denunció “de inmediato” el TLC que sostiene Colombia con Israel y se solicitó a la Cancillería colombiana “hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí”.

La detención de estas mujeres fue informada por la Flotilla Global Sumud a través de un comunicado: “Nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”.

En respuesta, Petro publicó en su cuenta de X la expulsión de la delegación israelí de Colombia y la investigación por este caso: “Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados. El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.