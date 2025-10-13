NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Diosdado Cabello asegura que "las armas están en manos del pueblo" ante el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Diosdado Cabello - Foto: EFE
El segundo del régimen de Maduro aseguró que Venezuela se encuentra en una fase de “asedio” por parte de Estados Unidos

Venezuela decidió poner las armas en "manos del pueblo" para hacer frente a una eventual incursión de Estados Unidos en el país, dijo este lunes Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro.

Sus declaraciones se dan en el marco del despliegue militar de Estados Unidos desde el pasado agosto con buques y aviones de guerra en el Caribe al argumentar una lucha antinarcóticos. El régimen venezolano ha catalogado estas maniobras como una agresión que busca un cambio para apoderarse del petróleo.

"Según esta Constitución (de Venezuela), el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección", indicó Cabello durante una rueda de prensa.

"Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo", añadió Cabello, también vicepresidente del Partido Socialista. "Estamos en una fase de agresión (...) de asedio", aseguró.

El presidente republicano Donald Trump justificó el uso del "poderío militar" de Estados Unidos en la lucha contra carteles que vincula con Maduro.

Maduro, por su parte, niega las acusaciones y en cambio asegura que Venezuela es sometida a "la amenaza militar más letal, extravagante de la historia".

En medio de la presencia militar estadounidense, el régimen venezolano ordenó ejercicios permanentes y llamó al alistamiento militar de civiles que son instruidos en el manejo de fusiles.

Fuerzas militares estadounidenses han destruido al menos cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes con un saldo de 21 muertos. Caracas se ha referido al bombardeo de pequeñas embarcaciones como "ejecuciones extrajudiciales" y una "sentencia de muerte" en altamar.

El viernes Venezuela pidió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se impida a Estados Unidos cometer un "crimen internacional". Según Caracas, el gobierno de Trump busca "fabricar un conflicto" para justificar una invasión.

