Jueves, 16 de octubre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello ironizó y descalificó el atentado a dirigentes venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá

octubre 16, 2025
Por: Maryorin Méndez
La mención de Cabello al atentado en Bogotá ha causado indignación en la opinión pública.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, leyó una supuesta carta que "explicaba" el ataque armado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá.

Cabello, señalado en Chile de encargar el asesinato del capitán Ronald Ojeda, descartó el móvil político en el atentado contra Velásquez y Peche, y, entre risas y sarcasmos, lanzó su teoría.

Ambos activistas fueron alcanzados por más de seis impactos de bala, percutadas por dos hombres a bordo de un vehículo, algo que fue calificado por la Defensoría del Pueblo como un atentado.

Semanas antes, varios refugiados en Colombia habían denunciado públicamente que fueron alertados de que serían blanco de ataques por orden del régimen de Maduro.

"Un tema netamente pasional", dijo Cabello.

"El móvil del delito fue por un tema netamente pasional, donde el autor intelectual y material de este intento de asesinato es la expareja sentimental de Yendri Velásquez, alias ‘Titi’, quien al sospechar que Yendri y Luis Peche habían iniciado una relación sentimental, alias ‘Titi’, en represalia, decidió atentar contra estos dos sujetos quienes iban saliendo del apartamento en Bogotá donde viven juntos desde hace unas semanas", describió.

Velásquez y Peche fueron llevados de inmediato a un centro asistencial donde han sido intervenidos en varias oportunidades, aunque están fuera de peligro.

El exilio venezolano en Colombia ha pedido al gobierno de Petro mayor garantía de seguridad ante lo que consideran la "internacionalización de la dictadura de Maduro".

Desde Roma, el presidente Gabriel Boric dio un discurso que ha sido ampliamente reseñado desde Europa y en su propio país, al hablar directamente del secuestro y muerte del teniente venezolano Ronald Ojeda y acusar a Maduro.

Boric advirtió que "las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria".

