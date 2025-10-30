Diosdado Cabello: "Quien pide invasión de su país está renunciando a la nacionalidad"

"Quien pide la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero, está renunciando de manera tácita y explícita a la nacionalidad", afirmó este miércoles el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, una advertencia que secunda la petición de Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de retirar la nacionalidad de quienes soliciten intervención militar.

Durante su programa semanal Cabello cargó contra el opositor Leopoldo López, al tiempo que afirmó que es el único caso que actualmente está abierto sobre el derecho a la ciudadanía.

"Se ha alistado en el ejército de los Estados Unidos para invadir a Venezuela. Lo ha dicho él, pues, se defenderá si él quiere defenderse, que venga a Venezuela porque usted sabe que él es muy valiente (...) Un montón de asomados salieron diciendo 'me quieren quitar la nacionalidad', están esperando es que alguien diga, quítele la nacionalidad a Coquito, y Coquito dice, me voy para Estados Unidos", expresó.

López fundador del partido Voluntad Popular, se refugió en la embajada española en 2017 tras encabezar un fallido alzamiento militar contra Maduro. Antes se encontraba cumpliendo un régimen de casa por cárcel por una condena que recibió en 2015, acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

Voceros del chavismo sugirieron en el pasado retirar la nacionalidad a varios opositores al acusarlos de ser traidores a la patria.

Defensores de derechos humanos señalan que el pedido de Maduro recuerda al despojo de la nacionalidad a cientos de opositores en Nicaragua, uno de los principales aliados de Venezuela.