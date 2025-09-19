NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Protestas

Protestas en Nueva York tras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La cancelación del programa de sátira política de Jimmy Kimmel por parte de ABC desató protestas en Nueva York y reavivó el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.

Miles de manifestantes salieron a las calles de Nueva York para protestar contra la suspensión del programa de sátira política de Jimmy Kimmel, decisión tomada por la cadena American Broadcasting Company (ABC).

o

Con pancartas que decían “Kimmel se queda, Trump debe irse”, los manifestantes denunciaron lo que consideran un ataque directo a la libertad de expresión en el país.

La controversia escaló luego de que el expresidente Donald Trump amenazara con retirar las licencias de las cadenas de televisión que considera críticas de su administración.

En declaraciones recientes, Trump desestimó el talento del presentador al afirmar que “ese tipo no tenía talento” y aseguró que “las cadenas estaban en mi contra un 97% y aun así gané”.

La decisión de ABC provocó una ola de solidaridad hacia Kimmel por parte de reconocidos comediantes y figuras de la televisión, entre ellos Jimmy Fallon y Jon Stewart, quienes defendieron el derecho del humorista a expresarse libremente.

Incluso el expresidente Barack Obama se pronunció a través de su cuenta de X, destacando que “la libertad de expresión es el corazón de la democracia y debe ser defendida, ya sea que el orador sea Charlie Kirk o Jimmy Kimmel, partidarios o opositores de MAGA”.

Por su parte, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), advirtió en un podcast que la situación podría tener repercusiones regulatorias.

o

Francamente, cuando vemos cosas como estas podemos hacerlo por la vía fácil o difícil. Las compañías pueden encontrar la manera de cambiar su conducta o habrá un trabajo adicional para la FCC”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que la comisión tome acciones para impedir que el programa continúe al aire.

Temas relacionados:

Protestas

Estados Unidos

Jimmy Fallon

Censura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Protestas en Nueva York tras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Periodistas reaccionan al repentino cierre del programa de Jimmy Kimmel: “no es el único caso”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jaden Smith - AFP
Jaden Smith

El hijo de Will Smith es nombrado en importante cargo en París: "Marca un hito significativo"

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza

Lo que dijo Florinda Meza al enterarse que es una de las personalidades más odiadas de México

Jugadores venezolanos tras perder con Colombia en Maturín | Foto: AFP
Repechaje al Mundial

Así funciona el repechaje al que La Vinotinto no se pudo clasificar tras caer ante Colombia en Maturín

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Reconocida plataforma filtra aparente camiseta con la que Colombia jugaría el Mundial de clasificarse este jueves en partido por las Eliminatorias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda