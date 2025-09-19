Protestas en Nueva York tras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Miles de manifestantes salieron a las calles de Nueva York para protestar contra la suspensión del programa de sátira política de Jimmy Kimmel, decisión tomada por la cadena American Broadcasting Company (ABC).

Con pancartas que decían “Kimmel se queda, Trump debe irse”, los manifestantes denunciaron lo que consideran un ataque directo a la libertad de expresión en el país.

La controversia escaló luego de que el expresidente Donald Trump amenazara con retirar las licencias de las cadenas de televisión que considera críticas de su administración.

En declaraciones recientes, Trump desestimó el talento del presentador al afirmar que “ese tipo no tenía talento” y aseguró que “las cadenas estaban en mi contra un 97% y aun así gané”.

La decisión de ABC provocó una ola de solidaridad hacia Kimmel por parte de reconocidos comediantes y figuras de la televisión, entre ellos Jimmy Fallon y Jon Stewart, quienes defendieron el derecho del humorista a expresarse libremente.

Incluso el expresidente Barack Obama se pronunció a través de su cuenta de X, destacando que “la libertad de expresión es el corazón de la democracia y debe ser defendida, ya sea que el orador sea Charlie Kirk o Jimmy Kimmel, partidarios o opositores de MAGA”.

Por su parte, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), advirtió en un podcast que la situación podría tener repercusiones regulatorias.

“Francamente, cuando vemos cosas como estas podemos hacerlo por la vía fácil o difícil. Las compañías pueden encontrar la manera de cambiar su conducta o habrá un trabajo adicional para la FCC”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que la comisión tome acciones para impedir que el programa continúe al aire.