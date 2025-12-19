Putin afirma que el fin de la guerra depende de Ucrania y los países occidentales: "No fuimos nosotros quienes empezamos"

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que el fin de la guerra depende de Ucrania y los países occidentales, y señaló que no se considera "responsable" de las muertes causadas por el conflicto entre ambos países.

"La pelota está completamente en el campo del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos", declaró Putin durante su habitual rueda de prensa de fin de año.

"No nos consideramos responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra", añadió el mandatario ruso en la conferencia de prensa retransmitida por televisión.

Putin se felicitó por los recientes avances territoriales del ejército ruso en Ucrania, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida a la contienda.

"Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto (...), el enemigo retrocede en todas las direcciones", declaró Putin desde Moscú al inicio de su gran conferencia de prensa anual, retransmitida por televisión.

"Estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos", apostilló el dirigente ruso, de 73 años y en el poder desde hace un cuarto de siglo.

Las fuerzas rusas aceleraron este año sus conquistas en Ucrania, y controlan alrededor del 19% del territorio, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.

El mandatario no tardó en referirse a la UE, que prefirieron no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania tras una cumbre en Bruselas concluida la madrugada de este viernes.

Tras la presión ejercida en las últimas semanas por Moscú en ese sentido, Putin dijo que el uso de esos fondos congelados, más de 200.000 millones de euros del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear, habría sido "un atraco".