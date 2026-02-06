Revelan fotografías que muestran cómo quedó la corona de oro, esmeralda y diamantes que fue dañada en el robo del Louvre; será restaurada "sin necesidad de reconstrucción"

Se conocieron fotografías de la corona de la emperatriz Eugenia que fue dañada durante el robo del museo de Louvre de París (Francia), el 19 de octubre de 2025.

La pieza de joyería hecha en oro esmeralda y diamantes, que los ladrones dejaron caer mientras huían, podrá ser restaurada de forma exacta "sin necesidad de reconstrucción".

Según detalló el museo en un comunicado, la corona sufrió "un aplastamiento y quedó muy deformada", pero "conservó casi intacta su integridad, lo que permite su restauración completa".

La presidenta del museo más visitado del mundo, Laurence des Cars, ya había asegurado días después del robo ante la comisión de cultura del Senado francés que "la restauración (sería) delicada, pero posible".

Unas fotografías divulgadas mostraron el estado de la pieza deformada producto del aplastamiento, que ocurrió después de ser extraída del escaparate en el que se exhibía a través de una "hendidura relativamente estrecha hecha con una amoladora" por los ladrones.

De acuerdo con las directivas del museo, casi todos los elementos siguen presentes, a excepción de una de las ocho águilas de oro que la adornan. Además, conserva las 56 esmeraldas y sólo ha perdido una decena de diamantes, de un total de 1.354.

La conservación de la misma estará a cargo de un restaurador autorizado "tras un proceso de licitación", según detalló el Louvre.

El elemento fue hallado a los pies de la Galería de Apolo, un amplio corredor perteneciente al Palacio del Louvre, donde ocurrieron los hechos el año anterior.

Cabe mencionar que ocho joyas del siglo XIX que fueron hurtadas durante el hecho siguen en paradero desconocido, valoradas en más de 100 millones de dólares.