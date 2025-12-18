Advierten sobre el apoyo militar que Maduro ha recibido de Putin: cerca de 500 rusos en territorio venezolano y equipos especializados de inteligencia

Rusia pidió el jueves a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no cometer lo que calificó como un "error fatal" en medio de la presión que se ha intensificado en los últimos meses contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El Kremlin confirmó que mantiene contacto constante con el régimen de Maduro, al que definió como aliado y socio estratégico. El portavoz Dmitry Peskov alertó que una mayor confrontación podría tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental.

Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en asuntos internacionales, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24 y explicó cómo se está dando la colaboración de Rusia al régimen venezolano.

"En primer lugar llegaron aviones de Rusia (…) con varios cargamentos y dentro de esos cargamentos había misiles portátiles antiaéreos, y Maduro se jactó de tener 5000 de estos misiles, y más allá de su utilidad, tanta cantidad de misiles significaría que representan un riesgo para cualquier acción aerotransportada que pudiera ejecutar Estados Unidos", contó de Oca.

El periodista especializado en asuntos internacionales aseguró además que había presencia de efectivos rusos en territorio venezolano, en lo que sería un acontecimiento inesperado y uno de los más importantes, según los calificó.

"Hay un grupo llamado Ecuador que son 150 militares rusos que están en Venezuela. El comandante es el general Oleg Makarevich, el mismo que voló la presa de Kajovka en 2023 en Ucrania, es un experto en demoliciones", puntualizó.

De Oca agregó que el grupo Ecuador está formado por personal ruso experto en el manejo de defensas antiaéreas y el mantenimiento de las aeronaves Sukhoi que tiene Venezuela. "El nivel de apoyo que (Putin) le ha dado útil a Maduro mucha gente no lo conoce y es muy grande".

Asimismo, el periodista se refirió a la cantidad de militares rusos que estaban actualmente en Venezuela. "El total del personal ruso que hay en este momento en Venezuela alcanza entre las 450 y 500 personas, la mayor parte de ellos soldados, y una parte está destinada a los centros de escucha electrónica. Hay tres en Venezuela", afirmó.

Lo anterior, de acuerdo con De Oca, le da al régimen de Maduro "algo que no tenía y que es imprescindible: acceso al sistema de escucha ruso y le permite saber cuándo puede haber un ataque, la posición de los buques norteamericanos y particularmente le permite hacer inteligencia electrónica en las comunicaciones de estos buques".

"Poca gente conoce hasta qué punto Putin se ha involucrado en defender a Maduro en el capítulo militar", señaló.