Viernes, 05 de septiembre de 2025
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron unirse a una fuerza de seguridad por tierra, mar y aire para vigilar el cumplimiento de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente Vladimir Putin advirtió este viernes que el ejército ruso considerará a cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania como un "objetivo legítimo", un día después de que los aliados de Kiev se comprometieran a enviar tropas como garantía en caso de alcanzarse un acuerdo de paz con Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que "miles" de soldados occidentales podrían ser desplegados. "Definitivamente no serán unos pocos, sino miles", declaró el viernes durante una rueda de prensa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el oeste de Ucrania.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron el jueves unirse a una fuerza de seguridad por tierra, mar y aire para vigilar el cumplimiento de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó con una ofensiva rusa en febrero de 2022.

"Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos", dijo Putin en un foro económico en la ciudad rusa de Vladivostok, en Extremo Oriente.

o

El presidente ruso añadió que un despliegue de este tipo no favorecerá la paz a largo plazo y reiteró que el fortalecimiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales es una de las "causas fundamentales" del conflicto.

Este enfrentamiento armado ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados que han escapado de sus hogares arrasados en el sur y este de Ucrania.

Los aliados de Ucrania no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países aliados.

"Veintiséis países se han comprometido a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar o aire para brindar esta seguridad", dijo el jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa junto con Zelenski.

Macron afirmó que no se trata de "librar una guerra contra Rusia", sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro.

Zelenski, por su parte, elogió el apoyo de los aliados europeos a la creación de una fuerza seguridad. "Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, este es el primer paso serio y concreto de este tipo", dijo.

