Jueves, 25 de septiembre de 2025
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El mandatario estadounidense describió la serie de incidentes como "maliciosos", exigió el arresto de los responsables.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles que la ONU abra inmediatamente una "investigación" tras el "triple sabotaje" que aseguró haber sufrido al dirigirse a la Asamblea General anual del organismo. Afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido.

¿Qué consecuencias puede traer estas investigaciones a la credibilidad de la ONU y que los investigue el Servicio Secreto? En Club de Prensa de NTN24 se conectaron los periodistas Galo Arellano de Canela News y Cristobal Vásquez.

“Me parece bien que se nvestigue lo que sucedió, es algo muy sospechoso y se debe tener en cuenta la seguridad del presidente, pero me pregunto si un incidente en una escalera o con un telepronter causa una investigación a todo nivel, cómo es posible que se vaya a cerrar la investigación a Tom Homan por supuesta corrupción”, aseveró Arellano.

