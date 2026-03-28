¿Qué esperar de las conversaciones entre funcionarios de México y EE. UU. sobre el tratado de libre comercio? Congresistas mexicanos debaten

Esta semana en Washington las delegaciones de México y Estados Unidos entablarán conversaciones técnicas de alto nivel relacionadas con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), previo a lo que será el gran encuentro programado para el 1 de julio del presente año.

Frente a este tema, el programa Mesa de Periodistas de NTN24 conversó con los diputados mexicanos Paulina Rubio, Euribiel Alonso y el senador Saúl Monrea.

Rubio, diputada federal del Partido Acción Nacional PAN, se mostró confiada en que "estas negociaciones del tratado sean exitosas. No hay nada mejor para este país que se acaben con las amenazas y que pasemos simplemente a las reglas por escrito de cómo va a operar esta nueva era del tratado".

Aun así, la representante del PAN es consciente de que “la falta de certeza en las instituciones” es algo que juega en contra del gobierno mexicano, junto a la degradación de “la seguridad” y el “involucramiento de la política con el crimen organizado”.

Por su parte, Saúl Monreal, senador del partido Morena, más confiado en lo que pueda hacer la administración Sheinbaum, señaló que: “Tengo plena confianza en el secretario de Economía para que lleve a buenos puertos (…) El objetivo es cero imposiciones; es un tratado libre de comercio donde los tres países principales tendrán que definir las reglas”.

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Entre tanto, el diputado Euribiel Alonso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su preocupación teniendo en cuenta la actual situación de su país en los diferentes sectores como la economía y la política.

"Nos preocupa que la condición política, social, económica, jurídica de inversión no esté en el mejor momento. Hoy vemos cómo se ha puesto complejo el tema de la relación, las amenazas (…) lo cual ha generado un momento tenso, favorable para los Estados Unidos, desfavorable para México”, sentenció.