NTN24
Sábado, 28 de marzo de 2026
Sábado, 28 de marzo de 2026
Tratado

¿Qué esperar de las conversaciones entre funcionarios de México y EE. UU. sobre el tratado de libre comercio? Congresistas mexicanos debaten

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
El programa Mesa de Periodistas de NTN24 contó con el debate de diputados mexicanos, quienes dialogaron sobre las conversaciones que adelantan funcionarios de los Estados Unidos y México sobre el tratado de libre comercio.

Esta semana en Washington las delegaciones de México y Estados Unidos entablarán conversaciones técnicas de alto nivel relacionadas con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), previo a lo que será el gran encuentro programado para el 1 de julio del presente año.

Frente a este tema, el programa Mesa de Periodistas de NTN24 conversó con los diputados mexicanos Paulina Rubio, Euribiel Alonso y el senador Saúl Monrea.

Rubio, diputada federal del Partido Acción Nacional PAN, se mostró confiada en que "estas negociaciones del tratado sean exitosas. No hay nada mejor para este país que se acaben con las amenazas y que pasemos simplemente a las reglas por escrito de cómo va a operar esta nueva era del tratado".

Aun así, la representante del PAN es consciente de que “la falta de certeza en las instituciones” es algo que juega en contra del gobierno mexicano, junto a la degradación de “la seguridad” y el “involucramiento de la política con el crimen organizado”.

Por su parte, Saúl Monreal, senador del partido Morena, más confiado en lo que pueda hacer la administración Sheinbaum, señaló que: “Tengo plena confianza en el secretario de Economía para que lleve a buenos puertos (…) El objetivo es cero imposiciones; es un tratado libre de comercio donde los tres países principales tendrán que definir las reglas”.

o

Entre tanto, el diputado Euribiel Alonso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su preocupación teniendo en cuenta la actual situación de su país en los diferentes sectores como la economía y la política.

"Nos preocupa que la condición política, social, económica, jurídica de inversión no esté en el mejor momento. Hoy vemos cómo se ha puesto complejo el tema de la relación, las amenazas (…) lo cual ha generado un momento tenso, favorable para los Estados Unidos, desfavorable para México”, sentenció.

Temas relacionados:

Tratado

México

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿En qué consiste la polémica medida de cadena perpetua para menores de edad aprobada en El Salvador?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tiger Woods liberado bajo fianza tras protagonizar accidente de tránsito y volcar su vehículo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Ortega y Rosario Murillos - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

ONU advierte sobre uso de recursos del Estado en Nicaragua para vigilar y hostigar a opositores en exilio

Reunión de delegaciones adjuntas a la OTAN - Foto de referencia: EFE
Irán

"Debe existir la voluntad del país agredido": analista explica condiciones para activar Artículo 5 de la OTAN tras intercepción de misil iraní en espacio aéreo de Turquía

El ayatolá Alí Jamenei - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

“Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Ortega y Rosario Murillos - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

ONU advierte sobre uso de recursos del Estado en Nicaragua para vigilar y hostigar a opositores en exilio

Selección de Brasil | Foto: EFE
Selección de Brasil

Sin Mundial y por fuera toda la temporada: confirman grave lesión de ligamento cruzado de futbolista brasileño

Reunión de delegaciones adjuntas a la OTAN - Foto de referencia: EFE
Irán

"Debe existir la voluntad del país agredido": analista explica condiciones para activar Artículo 5 de la OTAN tras intercepción de misil iraní en espacio aéreo de Turquía

c
Irán

Irán no participará en Mundial 2026, según informó el ministro de Deportes del régimen Ahmad Donyamali: FIFA pone en marcha su reglamento

Un hombre espera afuera de tiendas sin abrir durante un apagón en Caracas, Venezuela - Foto de referencia: EFE
FMI

El Fondo Monetario Internacional podría brindar respaldo financiero a Venezuela si el país logra la democratización, según economista

El ayatolá Alí Jamenei - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

“Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” - Foto: EFE
El Mencho

"Este caso revela la ineficacia de los protocolos de la Fiscalía": expertos analizan el caso de 'El Mencho' a un mes de su caída

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre