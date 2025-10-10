“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

En entrevista con NTN24, la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, reaccionó al Premio Nobel de Paz 2025 para la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La exmandataria afirmó sobre las amenazas del régimen contra Machado diciendo que: “Se tendrán que cuidar más”.

“Es muy claro que el régimen si fuese por ellos mismos hace rato habrían buscado la manera de callar a María Corina Machado”, añadió.

Chinchilla aseveró que: “Ellos saben que María Corina ha mostrado una fuerza tal que son muchísimos los ojos del mundo que están puestos sobre ella”.

VEA TAMBIÉN Putin dijo que Trump está "haciendo mucho" por la paz y atacó al comité del Nobel tras no otorgarle el máximo galardón al presidente estadounidense o

Y que “ahora será más difícil que se atrevan a hacerle algo, porque si antes no sabía quién era María Corina Machado, hoy saben quién es esa gran mujer y tienen más clara esa causa de Venezuela”.

La expresidente, además, explicó que el Premio Nobel de Paz para María Corina “llega en un momento en el que el mundo está experimentando un deterioro democrático”.

Chinchilla puntualizó “que esto se convierta en un mensaje para redoblar todos los esfuerzos que Venezuela merece para recuperar su democracia y libertad”.