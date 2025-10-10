Putin dijo que Trump está "haciendo mucho" por la paz y atacó al comité del Nobel tras no otorgarle el máximo galardón al presidente estadounidense

Al presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece no haber quedado conforme con la decisión de no darle el premio Nobel de Paz 2025 al presidente Donald Trump, con quien ha tenido constantes encontronazos en los últimos meses, pero con quien goza una relación cordial.

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, líder política venezolana, "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Putin, que habló ante los medios, criticó los criterios de la organización noruega del Nobel para elegir el galardón.

Putin se puso del lado de Trump, quien ha sido uno de los líderes más activos como mediador en los conflictos Israel-Hamás y Rusia-Ucrania.

Aunque el conflicto que surgió por la invasión de las tropas de Putin en suelo ucraniano no ha sido resuelto, el presidente Trump fue el artífice el acuerdo que hace apenas unas horas se firmó entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás.

Este último acuerdo, que pone fin a una guerra de dos años, tenía a Trump y la Casa Blanca acariciando el Nobel, sin embargo, la sorpresa se dio en la mañana de esta jornada con el comunicado del comité.

Putin, por su parte, no mencionó el galardón a Maria Corina Machado pero sí se refirió a Trump y aseguró que él ha "hecho mucho" por varios conflictos.

"No me corresponde a mí decidir a quién se le concede el Premio Nobel. Ha habido casos en los que este comité ha concedido el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz", aseguró el mandatario ruso.

Y agregó: "en mi opinión, con estas decisiones han causado un daño enorme".

Sobre los reiterados guiños del presidente Trump al Nobel de Paz, del cual aseguró sentirse sentirse ganador antes de la entrega, Putin señaló:

"No sé si el actual presidente estadounidense merecer un premio Nobel, o no, pero en verdad está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas".

"Alguien, ya sea bueno o malo, llega y al cabo de uno o dos meses recibe un premio. ¿Por qué? No ha hecho nada en absoluto. Un premio Nobel debería otorgarse por el trabajo, por algún logro", opinó el presidente ruso.

Tras esto, el presidente estadounidense publicó un video de la declaración de Putin y le agradeció:

"¡Gracias al presidente Putin!", dijo.