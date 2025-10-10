NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Donald Trump

Putin dijo que Trump está "haciendo mucho" por la paz y atacó al comité del Nobel tras no otorgarle el máximo galardón al presidente estadounidense

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Putin, que habló este viernes ante los medios, criticó los criterios de la organización noruega del Nobel para elegir el galardón.

Al presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece no haber quedado conforme con la decisión de no darle el premio Nobel de Paz 2025 al presidente Donald Trump, con quien ha tenido constantes encontronazos en los últimos meses, pero con quien goza una relación cordial.

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, líder política venezolana, "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Putin se puso del lado de Trump, quien ha sido uno de los líderes más activos como mediador en los conflictos Israel-Hamás y Rusia-Ucrania.

Aunque el conflicto que surgió por la invasión de las tropas de Putin en suelo ucraniano no ha sido resuelto, el presidente Trump fue el artífice el acuerdo que hace apenas unas horas se firmó entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás.

Este último acuerdo, que pone fin a una guerra de dos años, tenía a Trump y la Casa Blanca acariciando el Nobel, sin embargo, la sorpresa se dio en la mañana de esta jornada con el comunicado del comité.

Putin, por su parte, no mencionó el galardón a Maria Corina Machado pero sí se refirió a Trump y aseguró que él ha "hecho mucho" por varios conflictos.

"No me corresponde a mí decidir a quién se le concede el Premio Nobel. Ha habido casos en los que este comité ha concedido el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz", aseguró el mandatario ruso.

Y agregó: "en mi opinión, con estas decisiones han causado un daño enorme".

Sobre los reiterados guiños del presidente Trump al Nobel de Paz, del cual aseguró sentirse sentirse ganador antes de la entrega, Putin señaló:

"No sé si el actual presidente estadounidense merecer un premio Nobel, o no, pero en verdad está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas".

"Alguien, ya sea bueno o malo, llega y al cabo de uno o dos meses recibe un premio. ¿Por qué? No ha hecho nada en absoluto. Un premio Nobel debería otorgarse por el trabajo, por algún logro", opinó el presidente ruso.

Tras esto, el presidente estadounidense publicó un video de la declaración de Putin y le agradeció:

"¡Gracias al presidente Putin!", dijo.

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Gustavo Petro - AFP
Estados Unidos

EE. UU. revocó la visa del presidente Petro por incitar a "los soldados estadounidenses a desobedecer" en un acto público en Nueva York

Ejercicios militares - AFP
Ejercicios militares

"Millones de dólares y el país sin electricidad"; "Cada disparo es el sueldo de un maestro": Venezolanos cuestionan el gasto militar de Maduro

Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica / FOTO: EFE
Concordia 2025

“Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo”: Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, sobre el intento de diálogo que busca el régimen con EE.UU.

Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Reforma a la salud en Colombia

Petro lanza advertencia al Senado si se hunde la reforma a la salud: "Las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Las palabras de tranquilidad que le dio el nuevo entrenador de Club León a James Rodríguez: “le dije que va a disfrutar jugar fútbol”

Ejercicios militares - AFP
Ejercicios militares

"Millones de dólares y el país sin electricidad"; "Cada disparo es el sueldo de un maestro": Venezolanos cuestionan el gasto militar de Maduro

Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica / FOTO: EFE
Concordia 2025

“Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo”: Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, sobre el intento de diálogo que busca el régimen con EE.UU.

Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
Múnich

El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Así fue el regreso del Dibu Martínez por fin a la titular en la Premier League tras la novela de su posible salida del Aston Villa

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda