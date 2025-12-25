NTN24
¿Qué hacer para calmar a tu perro ante los fuegos artificiales?: Recomendaciones de especialistas

diciembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Fuegos artificiales / Perros - Fotos de referencia: EFE
Fuegos artificiales / Perros - Fotos de referencia: EFE
Los perros se asustan con los fuegos artificiales por su oído hipersensible, que percibe los estruendos mucho más fuertes que los seres humanos, y por la imprevisibilidad de las luces y sonidos, que interpretan como una amenaza o peligro inminente.

Los fuegos artificiales son una manera divertida y emocionante de celebrar las fiestas como la Nochebuena, Año Nuevo, entre otras fechas, sin embargo, en lugar de entretenerse con estos dispositivos pirotécnicos, algunos perros los encuentran aterradores.

o

En los caninos, el miedo a los fuegos artificiales suele considerarse una aversión al ruido, aunque otras características también pueden ser factores contribuyentes.

Es sabido que los perros tienen un sentido del oído más agudo que los humanos, por lo que esos estruendos, crepitaciones y silbidos pueden parecer alarmantes para ellos.

¿Qué hacer para calmar a tu perro ante los fuegos artificiales?: A continuación, varias recomendaciones de expertos en veterinaria de la Purina Institute de Estados Unidos.

1. Mantenga la calma: El hecho de mostrarle a su perro que está tranquilo y relajado puede ayudar a que entienda que no hay ningún peligro real.

2. Mantenga a su perro adentro: Aunque su perro pase la mayor parte del tiempo en el exterior, debe permanecer en el interior durante los espectáculos pirotécnicos. No lleve a su perro a los espectáculos pirotécnicos.

3. Cree un espacio seguro: Dale a su perro un espacio interior seguro al que acudir durante los fuegos artificiales. Intente crear un lugar seguro en otro lugar, preferiblemente en una habitación en el centro de la casa sin ventanas (si no, cierra las persianas o cortinas de cualquier ventana para que su perro no pueda ver el exterior). Llevar la cama y las mantas del perro a la habitación puede ayudar a que se sienta más cómodo.

4. Distraiga a su perro: Poner música o sonido de fondo puede ayudar a amortiguar el sonido de los fuegos artificiales. Dele un juguete para masticar o un juguete interactivo a fin de ocupar el tiempo de su perro. Intente crear asociaciones positivas con el sonido de los fuegos artificiales.

5. Prepárese para el próximo espectáculo de fuegos artificiales: Comience a trabajar con su perro en el proceso de desensibilización con suficiente antelación antes del próximo espectáculo pirotécnico. Al principio, pon los sonidos de los fuegos artificiales a un volumen bajo mientras juega con su perro y le da bocaditos. (Puedes encontrar en Internet sonidos de fuegos artificiales para la desensibilización del perro).

o

Si su perro reacciona de forma positiva, con el tiempo, aumente lentamente el sonido de los fuegos artificiales durante estas sesiones de juego. Procure no avanzar demasiado rápido. Cuando lo consiguen, el proceso puede durar de unas semanas a meses.

6. Hable con su veterinario: es la persona más indicada para hablar del miedo de su perro a los fuegos artificiales. Su veterinario puede recomendar un suplemento que ayude a tener un comportamiento tranquilo, como un probiótico.

Por otra parte, existe un procedimiento que ayuda a tranquilizar al peludo: el Método Tellington TTouch, el cual consiste en ubicar una tela o bufanda en el torso del animal -suave y en forma de ‘8’- para simular un abrazo. Esto estimulará la circulación de su sangre en el cuerpo y así se liberarán las tensiones.

o

Dado que un perro puede escaparse y huir durante los fuegos artificiales, es fundamental asegurarse de que el animal tenga una placa con su nombre, el nombre de usted, así como su número telefónico, esto por si alguien lo encuentra, pueda contactarse con usted.

