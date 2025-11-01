NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Cierre de Gobierno

¿Qué hay detrás del cierre más largo del Gobierno de Estados Unidos en los últimos años?

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Republicanos y demócratas se acusan mutuamente del estancamiento, analistas advierten que la falta de consenso podría convertir este cierre en el más largo de la historia.

La crisis por el cierre de la Administración en Washington cumple un mes, mientras el cierre se prolonga por la falta de consenso entre republicanos y demócratas para definir el presupuesto para la vigencia fiscal 2026; el cese de financiación afecta a distintos programas sociales.

o

En el programa La Tarde de NTN24, Esteban Hernández, analista republicano, explica qué es lo que hace que este cierre de gobierno sea particularmente largo, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia.

Algunos puntos que afectan este cierre son las opiniones divididas que tienen los republicanos y demócratas: “Los republicanos dicen: ‘No vamos a ceder en esto de quererle dar beneficios a los inmigrantes indocumentados', y los demócratas dicen: ‘Nosotros vamos a ceder en que estos beneficios expiren'”, explica.

“Se escucha mucho en los medios de comunicación que los republicanos controlan ambas cámaras y la Casa Blanca, por lo que automáticamente el cierre de gobierno es culpa de los republicanos, y si bien es cierto que controlan estas 3 instituciones, también es cierto que se requieren 60 votos y los republicanos 53 senadores nada más”, aclara Hernández, ante las negociaciones de los republicanos a los demócratas.

o

No obstante, el cierre administrativo ha afectado a miles de empleados federales que piden ayuda a fundaciones. Sindy Ferrufino, voluntaria de la fundación No Limits Outreach Pantry, explica la difícil situación por la que están atravesando los empleados.

“Bastantes trabajadores nunca imaginaron que iba a durar tanto” el cierre; además, hay muchos que no reciben ingreso alguno: “Todo es casi comida y, como no están trabajando, no pueden tener nada”, expresa.

