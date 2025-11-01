“No compartiremos ningún detalle operativo”: la respuesta del secretario de Guerra de EE. UU. sobre una posible acción militar en Venezuela

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, eludió confirmar o negar una posible acción militar en Venezuela, desde Malasia, que acoge la cumbre de naciones del sudeste asiático.

Sus declaraciones llegan en medio de una creciente expectativa ante un posible movimiento estratégico contra el régimen de Nicolás Maduro, al que responsabiliza Washington por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Anteriormente, el presidente Donald Trump dijo que no está considerando un ataque dentro de Venezuela, así lo aseguró tras ser consultado por la prensa tras un reporte del Wall Street Journal que menciona la identificación por parte del gobierno de objetivos en territorio venezolano, como instalaciones militares, supuestamente usadas para el contrabando de drogas.

Las versiones de prensa tomaron fuerza, luego que el medio Daily Express afirmara en una publicación que la fuerza de defensa de Trinidad y Tobago, la isla a 11 kilómetros de Venezuela y en la que esta semana estados unidos adelantó ejercicios militares, declaró el estado de alerta.

Sin embargo, la primera ministra de Trinidad y Tobago también negó conocer algún plan de estados unidos sobre un inminente ataque, en su lugar, Kamla Persad-Bissessar, crítica de Maduro, envió un mensaje de tranquilidad a los trinitenses.

Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro volvió a referirse a los más recientes movimientos militares de Estados Unidos en el caribe sur, y su estrategia contra los cárteles del narcotráfico.

El líder del régimen venezolano, por quien Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, aseguró que se trata de una narrativa "extravagante" que, según él, solo busca atacar la soberanía venezolana.