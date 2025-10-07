¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Decenas de personas se reunieron este martes al amanecer en el mismo lugar del sur de Israel donde hace exactamente dos años Hamás atacó el festival de música electrónica Nova y dejó 370 muertos.

Las lágrimas aún fluyen por los rostros de los presentes, mientras ven los retratos de sus seres queridos tomados en bodas, vacaciones o bailando, muchos de ellos mostrando amplias sonrisas, pero con su año de nacimiento y de muerte en el pie de foto.

En Club de Prensa de NTN24 hablaron los periodistas Cristóbal Vásquez y Cristina García Casado sobre este conflicto y coincidieron en que la imagen de Israel ante el mundo ha tenido un fuerte golpe, debido a la respuesta que ha tenido ante la ofensiva de Hamás.

“Después de dos años me quedo con que Israel está perdiendo la guerra de imagen que tanto le preocupa y sobre la que invierte tanto en Estados Unidos y en el mundo, entonces, aunque se quede con Gaza pierde el apoyo en propaganda y aunque tomen control de las redes sociales, el ciudadano promedio ya no aguanta más ver bombardeos a los palestinos y por más publicidad que se haga, esto no tiene presentación”, señaló Cristóbal.

“Lo primero es destacar que el mundo tardó bastante en reaccionar con lo que ocurre en Gaza y creo que ya no hay vuelto atrás, esto es intolerable hasta para quienes apoyan a Israel, Trump ya ha mostrado signos de estar harto con Netanyahu. Tenemos un Israel más aislado que nunca y esto seguirá creciendo si Netanyahu busca boicotearlo”, aseveró Cristina.