Martes, 07 de octubre de 2025
Guerra Israel-Hamás

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Se conmemoran dos años del ataque de Hamás al sur de Israel que desató una guerra que sigue hasta hoy y que el mundo espera que llegue un cese al fuego pronto.

Decenas de personas se reunieron este martes al amanecer en el mismo lugar del sur de Israel donde hace exactamente dos años Hamás atacó el festival de música electrónica Nova y dejó 370 muertos.

Las lágrimas aún fluyen por los rostros de los presentes, mientras ven los retratos de sus seres queridos tomados en bodas, vacaciones o bailando, muchos de ellos mostrando amplias sonrisas, pero con su año de nacimiento y de muerte en el pie de foto.

En Club de Prensa de NTN24 hablaron los periodistas Cristóbal Vásquez y Cristina García Casado sobre este conflicto y coincidieron en que la imagen de Israel ante el mundo ha tenido un fuerte golpe, debido a la respuesta que ha tenido ante la ofensiva de Hamás.

“Después de dos años me quedo con que Israel está perdiendo la guerra de imagen que tanto le preocupa y sobre la que invierte tanto en Estados Unidos y en el mundo, entonces, aunque se quede con Gaza pierde el apoyo en propaganda y aunque tomen control de las redes sociales, el ciudadano promedio ya no aguanta más ver bombardeos a los palestinos y por más publicidad que se haga, esto no tiene presentación”, señaló Cristóbal.

Lo primero es destacar que el mundo tardó bastante en reaccionar con lo que ocurre en Gaza y creo que ya no hay vuelto atrás, esto es intolerable hasta para quienes apoyan a Israel, Trump ya ha mostrado signos de estar harto con Netanyahu. Tenemos un Israel más aislado que nunca y esto seguirá creciendo si Netanyahu busca boicotearlo”, aseveró Cristina.

