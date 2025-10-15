¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?
El gobierno de Estados Unidos continúa su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe con un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas frente a las costas de Venezuela.
Según informó el presidente Donald Trump, esta acción resultó en la muerte de seis presuntos narcoterroristas y la destrucción de lo que sería la séptima lancha vinculada al tráfico de estupefacientes en la región.
Para hablar sobre este tema, Maibort Petit, periodista especialista en crimen transnacional y analista internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.
La invitada señaló sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela que: “Lo que primero se le vino a la cabeza en Venezuela es que el presidente Trump iba a ordenar la entrada de tropas al territorio venezolano”.
Además, explicó que “Trump busca frenar las acciones que permiten llegar droga a Estados Unidos”.
Petit comentó que la gente sabe que “el régimen está mintiendo y que se están activando muchas zonas de defensa en muchos estados”.