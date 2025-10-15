NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Maibort Petit, periodista especialista en crimen transnacional, conversó sobre los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos continúa su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe con un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas frente a las costas de Venezuela.

Según informó el presidente Donald Trump, esta acción resultó en la muerte de seis presuntos narcoterroristas y la destrucción de lo que sería la séptima lancha vinculada al tráfico de estupefacientes en la región.

Para hablar sobre este tema, Maibort Petit, periodista especialista en crimen transnacional y analista internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

La invitada señaló sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela que: “Lo que primero se le vino a la cabeza en Venezuela es que el presidente Trump iba a ordenar la entrada de tropas al territorio venezolano”.

Además, explicó que “Trump busca frenar las acciones que permiten llegar droga a Estados Unidos”.

Petit comentó que la gente sabe que “el régimen está mintiendo y que se están activando muchas zonas de defensa en muchos estados”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

CIA

Donald Trump

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Uruguay se prepara para votar la primera ley de eutanasia en América Latina

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Larvas de mosquito - Foto AFP
Malaria

Científicos concluyen que nuevo mosquito identificado en Venezuela sería potencial transmisor de la malaria

Jenniffer González - AFP
Puerto Rico

Gobernadora de Puerto Rico dice que entregaría a Maduro para cobrar la recompensa "Así de sencillo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Larvas de mosquito - Foto AFP
Malaria

Científicos concluyen que nuevo mosquito identificado en Venezuela sería potencial transmisor de la malaria

Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

Medallista olímpico venezolano criticó duramente a La Vinotinto tras su eliminación del Mundial 2026: "El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha"

Jenniffer González - AFP
Puerto Rico

Gobernadora de Puerto Rico dice que entregaría a Maduro para cobrar la recompensa "Así de sencillo"

Paulina Vega, ex Miss Universo / FOTO: EFE
Colombia

ExMiss Universo Paulina Vega pide ayuda para buscar la forma de aumentar la licencia de maternidad en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"A Petro no le interesa nada mientras logre mantenerse en el poder en el 2026": Enrique Gómez sobre revocación de visado de EE. UU. a Petro

Venezolanos que explotaban a niños
Explotación infantil

Capturan a seis venezolanos que explotaban a niños indígenas colombianos en Medellín: percibían miles de dólares en ganancias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda