Martes, 09 de diciembre de 2025
Real Madrid

Alarma merengue: figura fundamental del Real Madrid se ausentó del entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City por Champions League

diciembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Entrenamiento Real Madrid - Foto AFP
El rey de Europa enfrentaría sin su goleador al cuadro inglés este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Una importante figura del Real Madrid se ausentó del entrenamiento del equipo este martes, un día antes del partido contra el Manchester City por la fase de liga de la UEFA Champions League.

Se trata del atacante francés Kylian Mbappé, fundamental para los merengues, quien se fracturó un dedo durante la derrota el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en LaLiga de España.

Mbappé, quien figura como goleador en Champions con nueve tantos hasta el momento, ha destacado por su rendimiento en el actual torneo europeo y ha contribuido notablemente a la ubicación (quinta) de 'Los Blancos', máximos ganadores de la competencia con 15 trofeos levantados.

Tras las molestias en el dedo anular de la mano izquierda que se produjo durante el último encuentro en el Santiago Bernabéu, el goleador madridista tampoco apareció en la sesión abierta a los medios, al igual que su compatriota Eduardo Camavinga.

El Real Madrid, sin embargo, confirmó a la prensa que la ausencia de Mbappé se debía a su dolor en el dedo, aunque dijeron que también estuvo relacionada por unos problemas físicos, sin especificar su naturaleza.

Su baja el miércoles para el duelo contra el Manchester City complicaría la misión del técnico Xabi Alonso, quien ha estado en el centro de las críticas por los malos resultados del equipo en las últimas semanas.

El campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018 y autor de un inicio de temporada excepcional con 25 goles en 21 partidos en todas las competiciones, ha conducido formidablemente al Real Madrid desde la llegada del técnico vasco este verano.

Pese a que Alonso había parecido tener algunos impases con otra de las figuras del equipo, el brasileño Vinícius Júnior, ambos han desmentido públicamente que existe una mala relación en los vestuarios y han destacado mutuamente su trabajo y aportes para el conjunto blanco.

