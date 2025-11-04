NTN24
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Abrimos el debate en Ángulo con expertos.

Pocos días después de su publicación más dura contra la infiltración de criminales en la política local, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a tiros por sicarios en pleno centro de Uruapan, México, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

El lamentable suceso conmocionó a la entidad y dejó al descubierto la magnitud de los desafíos que enfrentaba como mandatario local.

A través de redes sociales, el exembajador de Estados Unidos en México, y actual hombre fuerte del Gobierno de Trump, Christopher Landau, lamentó el asesinato de Manzo y manifestó la disposición de su país para profundizar en la cooperación bilateral en materia de seguridad para combatir al crimen organizado.

Abrimos el debate en Ángulo con Ricardo Alvarado, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad; Juan Carlos Piña, consultor en derechos humanos; y Fernando Belaunzarán, analista político.

