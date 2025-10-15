¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Hay preocupación en Ecuador tras el atentado con carro bomba de la noche del martes en Guayaquil, que vive una de sus peores olas de violencia en los últimos años.

En el lamentable hecho murió una persona y más de 30 resultaron heridas.

Aunque las autoridades adelantan investigaciones, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha señalado que detrás del atentado estarían vinculados grupos delincuenciales que buscan ocasionar caos en el país.

El análisis de la escalada de violencia en el país en Club de Prensa Ecuador con Daniel Montalvo, periodista de Primer Plana, y Yalilé Loaiza, periodista de Infobae.