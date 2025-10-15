NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Ecuador

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El análisis en Club de Prensa Ecuador con Daniel Montalvo, periodista de Primer Plana, y Yalilé Loaiza, periodista de Infobae.

Hay preocupación en Ecuador tras el atentado con carro bomba de la noche del martes en Guayaquil, que vive una de sus peores olas de violencia en los últimos años.

En el lamentable hecho murió una persona y más de 30 resultaron heridas.

Aunque las autoridades adelantan investigaciones, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha señalado que detrás del atentado estarían vinculados grupos delincuenciales que buscan ocasionar caos en el país.

El análisis de la escalada de violencia en el país en Club de Prensa Ecuador con Daniel Montalvo, periodista de Primer Plana, y Yalilé Loaiza, periodista de Infobae.

