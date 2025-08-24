NTN24
Régimen de Maduro

¿Qué significa que Maduro leyera en el Legislativo la proclama de Cipriano Castro de 1902? Experto habla sobre el simbolismo detrás del discurso

agosto 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

En las últimas horas se difundió un video del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, hablando desde un atril sobre liberación de presos políticos, sin embargo y aunque surgieron teorías, se confirmó que solo se trataba de la lectura de un escrito de 1902.

Durante un acto desde la sede del Legislativo, Maduro leyó la proclama de Cipriano Castro por el bloqueo extranjero en 1902, cuando Venezuela enfrentaba un bloqueo naval por parte de potencias europeas por la crisis económica en el país.

En la proclama, Castro hablaba de abandonar el poder y liberar a los presos políticos. Aunque no se trataba de un discurso de Maduro, expertos señalan que hay un importante simbolismo detrás de la elección.

A esto se le suma que, horas después de la lectura, el régimen anunció la liberación de 13 presos políticos.

Las excarcelaciones se producen luego que se eligieran nuevas autoridades en el Zulia, en unas elecciones a las que María Corina Machado llamó a la abstención, pero también en momentos de máxima tensión política entre Venezuela y Estados Unidos.

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.

 

¿Qué significa que Maduro leyera en el Legislativo la proclama de Cipriano Castro de 1902? Experto habla sobre el simbolismo detrás del discurso

