Viernes, 14 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Maduro baja el tono ante EE.UU.: pide “¡no a la guerra!” mientras acusa una ofensiva contra “toda la humanidad”

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto AFP
Nicolás Maduro | Foto AFP
Nicolás Maduro calificó la ofensiva como una amenaza “contra toda América” y llamó directamente al pueblo estadounidense a “detener la guerra”.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico esta semana, después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciara oficialmente la puesta en marcha de la Operación “Lanza del Sur”.

En su declaración, Hegseth afirmó que la misión tiene como objetivo directo enfrentar a las redes criminales que, según Washington, operan desde el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación ‘Lanza del Sur (…) liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y SOUTHCOM. Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, escribió en su cuenta de X.

Horas después, Nicolás Maduro reaccionó durante su intervención en el Congreso de Soberanía y Paz, donde denunció que la operación estadounidense no solo apunta contra su gobierno, sino contra toda la región.

No es contra Maduro, no, ni siquiera es contra Venezuela. Es contra toda la América (…) y si es contra toda la América, es contra toda la humanidad esta ofensiva de violación de los derechos humanos y del derecho internacional mundial”, aseguró.

El líder chavista intensificó su mensaje al dirigirse “al pueblo de Estados Unidos”, a quien pidió rechazar lo que describió como una escalada bélica impulsada por la Casa Blanca.

Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento… para decirle: Paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Suramérica y al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra!”, enfatizó.

Cabe recordar que la tensión entre estos dos países comenzó en agosto, cuando Estados Unidos inició un despliegue de buques y activos militares en el Caribe, en el marco de operaciones contra el narcotráfico. Con el paso de las semanas, las maniobras se extendieron también a sectores del Pacífico, aumentando la presión sobre Caracas.

Washington mantiene desde hace años acusaciones formales contra el régimen venezolano por su presunta participación en actividades de narcotráfico a través del llamado Cártel de los Soles, una red que según EE.UU., estaría liderada por altos funcionarios vinculados a Maduro.

Además, el Gobierno de Trump mantiene además una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del mandatario venezolano, a quien acusa de conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense.

