Jueves, 11 de diciembre de 2025
Pep Guardiola

Guardiola hace inesperado análisis tras vencer al Real Madrid, su viejo rival desde que estaba en Barcelona

diciembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Pep Guardiola/ Real Madrid - Fotos EFE
El City logró ubicarse cuarto en la clasificación con 13 puntos y Guardiola espera que su equipo mantenga el rendimiento en los dos últimos partidos de la fase de liga.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, hizo un inesperado análisis del partido en el que su equipo, en condición de visitante, derrotó el miércoles por fase de liga de la UEFA Champions League al Real Madrid, máximo ganador de esa competición y siempre candidato a levantar el trofeo.

El análisis del antiguo entrenador del Barcelona, con el que enfrentó en repetidas ocasiones al Real Madrid, sorprendió a algunos sectores de la prensa pues, pese a la significativa victoria, Guardiola fue crítico con el partido que habían desempeñado sus jugadores, aunque por momentos destacó su resistencia y determinación.

"Hemos estado aquí varias veces y jugamos mucho, mucho mejor que hoy y no ganamos", dijo Guardiola sobre las anteriores visitas del City al Bernabéu. "En los primeros 25 minutos, hasta el gol de Nico, fueron mucho mejores que nosotros. Aceptaré el resultado, pero sé que tenemos que ser mejores. Sé que, en febrero y marzo, si pasamos, el nivel que exigimos será más alto que el de hoy".

Guardiola admitió que su equipo había sido superado en las fases iniciales del partido, pero elogió el carácter que le permitió recuperarse de un flojo comienzo.

Y es que, a pesar de unos primeros 30 minutos deslucidos en los que el City se mostró vulnerable ante el implacable juego ofensivo del Real Madrid, el gol del empate de Nico O'Reilly y el penalti transformado por Erling Haaland aplacaron el tempranero tanto inicial de Rodrygo y dieron a los visitantes tres puntos vitales.

"Cada vez que perdíamos el balón, ellos amenazaban, especialmente con Vinícius Jr., muchas, muchas veces", aseguró Guardiola, muy crítico de la defensa del equipo especialmente en la primera parte del juego.

El City, cabe resaltar, mostró una mayor compostura tras adelantarse en el marcador, con Jeremy Doku —a quien Guardiola exaltó— y Phil Foden causando problemas a la defensa del Real Madrid en la segunda parte.

"Fue bueno marcar un gol porque nos ayudó a volver al partido. Jeremy Doku ha estado extraordinario hoy, al igual que otros jugadores. Ha sido una buena experiencia para nosotros estar aquí, para muchos jugadores nuevos que vienen por primera vez a este estadio, donde es tan difícil jugar", agregó.

Con el City, ahora cuarto en la clasificación con 13 puntos, Guardiola espera que su equipo mantenga esta resistencia en los dos últimos partidos de la fase de liga para asegurarse un puesto entre los ocho primeros y la clasificación directa para octavos de final.

"Tengo que estar muy agradecido a los jugadores. Estoy contento", confesó. "He estado aquí muchas veces en estos últimos años. Hemos librado muchas batallas y hemos sido mucho mejores que hoy, pero no hemos conseguido ganar. Esto es una realidad", concluyó.

