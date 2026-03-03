NTN24
Emiratos Árabes Unidos

Queda anulado importante torneo de tenis en Emiratos Árabes Unidos por retaliación del régimen de Irán: "Mientras estaba jugando, escuché el sonido de los aviones"

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Torneo de tenis en Dubái | Foto AFP
Torneo de tenis en Dubái | Foto AFP
Bombardeos y una alerta de seguridad por la caída de un dron cerca de instalaciones petroleras mantienen a jugadores y personal resguardado.

El Challenger de Fuyaira (noreste de Emiratos Árabes Unidos), un torneo de la segunda categoría del circuito profesional masculino de tenis (ATP), fue anulado definitivamente este martes tras bombardeos en instalaciones petroleras vecinas.

o

"Debido a las preocupaciones persistentes en materia de seguridad en la región, los torneos del circuito ATP Challenger previstos en Fujairah esta semana y la próxima (Fujairah 2) fueron anulados", anunció la ATP este martes en un comunicado.

"La seguridad y el bienestar de nuestros jugadores y del personal de los torneos son nuestra máxima prioridad. Los jugadores permanecen en el lugar y reciben apoyo total", agregó el organismo rector del tenis masculino mundial.

El torneo había sido interrumpido horas antes "debido a una alerta relacionada con la seguridad".

Además, este martes, se presenció la caída de restos procedentes de la interceptación de un dron que provocó un incendio en una zona petrolera situada a unos quince kilómetros de la sede del certamen de Fuyaira.

"Mientras estaba jugando, escuché el sonido de los aviones (de combate) que volaban de un lado a otro", explicó el jugador ucraniano Vladyslav Orlov en un video difundido en Instagram tras su victoria contra el estadounidense Ronit Karki en la segunda ronda de la fase de clasificación.

"No es muy seguro por aquí en este momento", lamentó el número 516 del mundo, mostrando una columna de humo que se elevaba hacia el cielo al fondo de su video.

En otro video difundido en la red social X se ve al bielorruso Daniil Ostapenkov y al japonés Hayato Matsuoka abandonar la pista corriendo junto con el juez de silla y los recogepelotas después de que un aviso les apremie a darse prisa para refugiarse en el interior de un edificio.

Cabe resaltar que el lunes, la Federación Internacional de Tenis (ITF) había indicado a la AFP que dos torneos más del World Tennis Tour (tercer escalón del circuito masculino) previstos en marzo en Fuyaira habían sido "aplazados" para preservar la "seguridad" de los participantes.

o

En ese contexto, desde el sábado, los Emiratos Árabes Unidos han sido objeto de más de 800 drones y casi 200 misiles, según el Ministerio de Defensa emiratí.

Asimismo, desde el lunes se estima que quedaban una treintena de personas, entre jugadores, técnicos, jueces y familiares, atrapados en Emiratos.

