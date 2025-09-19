“Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro”: senador JotaPe Hernández
El Senado de la República de Colombia aprobó la proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas".
En total, 33 congresistas votaron a favor de la determinación mientras que otros 20 votos fueron negativos, algunos de ellos pertenecientes al Pacto Histórico.
Jotape Hernández, congresista colombiano y coautor de la proposición, se conectó en el programa La Noche de NTN24 para explicar el objetivo de esta proposición y aseveró: “Lo que queremos lograr con esta posición política es que Estados Unidos pueda ver que el congreso de Colombia está alineado con su posición y no con la de Gustavo Petro, que desconoce al Cartel de los Soles y de paso todo el trabajo de inteligencia que ha venido haciendo EE. UU.”
“La bancada del Pacto Histórico y algunos congresistas cercanos al gobierno pegaron el grito en el cielo, que por qué nos íbamos a involucrar en esto, pero se les olvida que el Cartel de los Soles tiene presencia en Colombia y tiene alianzas con las disidencias de las Farc, el ELN y otros carteles internacionales”, complementó el senador del partido Alianza Verde.