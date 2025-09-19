NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

“Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro”: senador JotaPe Hernández

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El senador de la Alianza Verde explicó el propósito de la proposición que pasó en el Congreso en la que se designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista.

El Senado de la República de Colombia aprobó la proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas".

En total, 33 congresistas votaron a favor de la determinación mientras que otros 20 votos fueron negativos, algunos de ellos pertenecientes al Pacto Histórico.

o

Jotape Hernández, congresista colombiano y coautor de la proposición, se conectó en el programa La Noche de NTN24 para explicar el objetivo de esta proposición y aseveró: “Lo que queremos lograr con esta posición política es que Estados Unidos pueda ver que el congreso de Colombia está alineado con su posición y no con la de Gustavo Petro, que desconoce al Cartel de los Soles y de paso todo el trabajo de inteligencia que ha venido haciendo EE. UU.”

“La bancada del Pacto Histórico y algunos congresistas cercanos al gobierno pegaron el grito en el cielo, que por qué nos íbamos a involucrar en esto, pero se les olvida que el Cartel de los Soles tiene presencia en Colombia y tiene alianzas con las disidencias de las Farc, el ELN y otros carteles internacionales”, complementó el senador del partido Alianza Verde.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Congreso de Colombia

Grupos terroristas

Nicolás Maduro

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro”: senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Tren Maya de México - AFP
Tren

Así quedó el Tren Maya de México tras segundo descarrilamiento desde su inauguración

Gustavo Petro - EFE
Cartel de Los Soles

"La famosa Junta del Narcotráfico a la que Petro se refiere, hace parte de sus pensamientos cósmicos": Daniel Palacios sobre posturas del presidente de Colombia frente al Cartel de los Soles

Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: AFP
Estados Unidos

Estados Unidos rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de ONU que llama al cese el fuego en Gaza

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Posibles cambios en el 11 titular de Colombia ante Venezuela - Foto AFP
Selección Colombia

Con Muñoz de vuelta a la titular y una novedad en la delantera: este sería el posible once inicialista de Colombia ante Venezuela

Tren Maya de México - AFP
Tren

Así quedó el Tren Maya de México tras segundo descarrilamiento desde su inauguración

La mayoría son militantes de Primero Justicia
Liberación de presos políticos

Maduro excarcela a una docena de presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y todos los detenidos en la Alcaldía de Maracaibo

Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia (1)
Repechaje al Mundial

Arquero de Bolivia reveló quién le regaló la camiseta de Colombia que vistió en la celebración tras clasificar al repechaje: "La llevé para que me la firme"

Gustavo Petro - EFE
Cartel de Los Soles

"La famosa Junta del Narcotráfico a la que Petro se refiere, hace parte de sus pensamientos cósmicos": Daniel Palacios sobre posturas del presidente de Colombia frente al Cartel de los Soles

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Claudia Sheinbaum y Mark Carney en conferencia conjunta - Fotos EFE
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

⁠México y Canadá acuerdan fortalecer su tratado comercial antes de importante revisión con los Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda