¿Cuenta regresiva de advertencia de EE.UU. al régimen de Maduro? El Régimen asegura poseer con qué enfrentar este asedio

Mientras sigue sonando el tic-tac de la que podría ser una cuenta regresiva de advertencia para Nicolás Maduro y su cúpula, el régimen responde con maniobras militares en la isla de La Orchila y haciendo alarde del poderío armamentístico que la dictadura asegura poseer para enfrentar lo que considera es una amenaza de Estados Unidos.

Para hablar de este tema se conectó en LA Noche de NTN24 Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia del Ejército estadounidense, quien señaló que es “bochornoso” que digan esto y que lo único que está ocurriendo es un gran gasto.

“Es bochornoso escuchar esto de parte de la boca de este señor, está hablando a cabo llevar una campaña de esta magnitud que termina siendo un circo. La realidad es que esto es un desgato de más o menos 100 millones de dólares diarios y para ellos es tener que pagar la logística desde Caracas hasta la isla de La Orchila y eso es un costó demasiado grande”, aseveró el invitado.