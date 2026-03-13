Consejo Nacional Electoral de Colombia culmina exitosamente su atención en sedes de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este viernes finalizó exitosamente la atención en los siete puntos habilitados para brindar apoyo a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
EL CNE cumplió con la labor de acompañar y orientar a agrupaciones políticas y organizaciones sociales en el proceso de postulación de sus actores electorales para las elecciones al Congreso de la República (2026-2030).
Las CITREP, cabe resaltar, son 16 curules en la Cámara de Representantes de Colombia creadas tras el acuerdo de paz para garantizar la representación política directa de víctimas y zonas rurales afectadas por el conflicto armado, operando por dos periodos (2022-2026 y 2026-2030).
En el periodo de funcionamiento de los espacios dispuestos por el CNE para acompañar y orientar el proceso de cara a las elecciones del período 2026-2030 se realizaron en total 147 capacitaciones.
Dichas capacitaciones estuvieron dirigidas a organizaciones y movimientos sociales de las regiones con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre el proceso de postulación de testigos electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación dispuesta por el CNE.
Las jornadas, vale la pena recalcar, permitieron facilitar el acceso a la información y promover el uso adecuado de la herramienta tecnológica.
Las 32 sedes restantes de atención del órgano electoral continuarán operando de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.
En esos puntos, de igual manera, se brindará acompañamiento para resolver inquietudes o novedades que puedan presentar las agrupaciones políticas durante el proceso de postulación de sus actores electorales.
Es importante mencionar que, conforme al marco jurídico que dio origen a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el actual proceso electoral será el último en el que se elegirán representantes a la Cámara por estas circunscripciones.
El CNE avanza de este modo en el cumplimiento del calendario electoral de 2026 y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la participación política en todo el territorio nacional, el acompañamiento institucional a las organizaciones sociales y la promoción de procesos electorales con legitimidad y transparencia.