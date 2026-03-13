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Viernes, 13 de marzo de 2026
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CNE

Consejo Nacional Electoral de Colombia culmina exitosamente su atención en sedes de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

marzo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto X: @CNE_COLOMBIA
Foto X: @CNE_COLOMBIA
Las jornadas permitieron facilitar el acceso a la información y promover el uso adecuado de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este viernes finalizó exitosamente la atención en los siete puntos habilitados para brindar apoyo a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

EL CNE cumplió con la labor de acompañar y orientar a agrupaciones políticas y organizaciones sociales en el proceso de postulación de sus actores electorales para las elecciones al Congreso de la República (2026-2030).

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Las CITREP, cabe resaltar, son 16 curules en la Cámara de Representantes de Colombia creadas tras el acuerdo de paz para garantizar la representación política directa de víctimas y zonas rurales afectadas por el conflicto armado, operando por dos periodos (2022-2026 y 2026-2030).

En el periodo de funcionamiento de los espacios dispuestos por el CNE para acompañar y orientar el proceso de cara a las elecciones del período 2026-2030 se realizaron en total 147 capacitaciones.

Dichas capacitaciones estuvieron dirigidas a organizaciones y movimientos sociales de las regiones con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre el proceso de postulación de testigos electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación dispuesta por el CNE.

Las jornadas, vale la pena recalcar, permitieron facilitar el acceso a la información y promover el uso adecuado de la herramienta tecnológica.

Las 32 sedes restantes de atención del órgano electoral continuarán operando de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

En esos puntos, de igual manera, se brindará acompañamiento para resolver inquietudes o novedades que puedan presentar las agrupaciones políticas durante el proceso de postulación de sus actores electorales.

Es importante mencionar que, conforme al marco jurídico que dio origen a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el actual proceso electoral será el último en el que se elegirán representantes a la Cámara por estas circunscripciones.

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El CNE avanza de este modo en el cumplimiento del calendario electoral de 2026 y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la participación política en todo el territorio nacional, el acompañamiento institucional a las organizaciones sociales y la promoción de procesos electorales con legitimidad y transparencia.

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