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Raúl Gorrín

Raúl Gorrín, buscado por EE. UU., se encontraría detenido desde hace varias semanas en la temida cárcel ‘La Tumba’ en Venezuela

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Cárcel | Foto Canva
Cárcel | Foto Canva
El empresario acusado por Estados Unidos de diferentes delitos llevaría varias semanas retenido en por el régimen de Venezuela.

El empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado por la justicia de Estados Unidos por delitos como blanqueo de capitales y corrupción, se encontraría detenido desde hace varias semanas en Venezuela, según informó el diario Miami Herald.

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De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Gorrín estaría recluido en celdas subterráneas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en un centro conocido como “La Tumba”, ubicado frente a la plaza Venezuela, en Caracas.

Personas cercanas al caso, bajo condición de anonimato, indicaron que “lo han tenido allí unas tres o cuatro semanas”. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre su situación jurídica ni sobre un eventual traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos en tribunales federales de Miami.

Gorrín, propietario del canal Globovisión y considerado durante años una figura influyente en el ámbito empresarial de Venezuela, ha sido identificado por autoridades de Estados Unidos como un actor clave en esquemas de corrupción vinculadas a la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero por miles de millones de dólares.

La investigación en su contra incluye acusaciones por conspiración para blanquear capitales y sobornar a funcionarios venezolanos a cambio de accesos a contratos financieros. En uno de los casos más recientes, presentados en 2024, fiscales de Estados Unidos lo vinculan con el lavado de aproximadamente 1.200 millones de dólares, presuntamente desviados a Venezuela.

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No obstante, cabe resaltar que el lugar donde se encuentra detenido, “La Tumba”, es una instalación ubicada a unos 15 metros bajo tierra, conocida por sus condiciones de aislamiento extremo.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de reclusión puede implicar severa presión psicológica sobre los detenidos, debido a que sus celdas son de aproximadamente 2 por 3 metros, con paredes blancas y suelos negros, no hay luz solar, aire libre, ni ruidos extremos.

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