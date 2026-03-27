Secretario Marco Rubio asegura que Estados Unidos no necesitará "tropas terrestres" en la Operación Furia Épica contra el régimen Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este viernes que Estados Unidos no necesitará "tropas terrestres" en la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

Aunque el funcionario fue concreto en que Washington podrá alcanzar sus objetivos sin tropas terrestres, reconoció que se estaban desplegando algunas en la región "para dar al presidente la máxima flexibilidad y oportunidad de adaptarse a las contingencias, en caso de que surjan".

El Gobierno del presidente Donald Trump, cabe resaltar, ha enviado dos contingentes de miles de infantes de marina a la región, el primero de los cuales está previsto que llegue a finales de marzo a bordo de un enorme buque de asalto anfibio.

También se espera que el Pentágono despliegue miles de soldados élite aerotransportados.

Los despliegues han suscitado el temor de que un conflicto aéreo, que ya ha perturbado el suministro energético mundial, pueda convertirse en una larga batalla terrestre.

Pero el presidente Trump también ha destacado esta semana lo que ha calificado de negociaciones fructíferas encaminadas a una solución diplomática al conflicto, a pesar de las repetidas afirmaciones del régimen de Irán acerca de que no han existido tales conversaciones.

El conflicto en el Golfo debería durar "semanas y no meses", sostuvo también el viernes Rubio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

Rubio comentó a periodistas, tras reunirse con sus pares del G7 en Francia, que Washington estaba "en el plazo previsto o adelantado en esa operación, y espera concluirla en el momento oportuno, es decir, en cuestión de semanas y no de meses".

Indicó además que Washington seguía esperando una respuesta formal del régimen de Irán a una propuesta de 15 puntos que envió esta semana.

"Hemos mantenido un intercambio de mensajes e indicaciones por parte del sistema iraní, o lo que queda de él, sobre la voluntad de hablar de ciertos asuntos", expresó Rubio. "Estamos a la espera de más aclaraciones sobre (...) con quién vamos a hablar, de qué vamos a hablar y cuándo vamos a hablar", agregó.

El jueves, Trump amplió en 10 días el plazo para que el régimen iraní reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a ataques contra su red energética civil.

La propuesta de Estados Unidos, enviada a través de Pakistán hace dos días, incluye exigencias que van desde el desmantelamiento de los programas nucleares y de misiles del régimen de Irán hasta la renuncia al control de la ruta comercial más importante del mundo para el suministro de energía.

Si bien los funcionarios del régimen iraní han rechazado públicamente la diplomacia de Estados Unidos, han manifestado que mantienen abiertos los canales de comunicación a través de terceros países para intercambiar mensajes.