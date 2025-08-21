Reacciones de líderes políticos ante la jornada de violencia que se vivió en Antioquia y Cali: “O derrotamos el narcoterrorismo o el narcoterrorismo acaba con Colombia”

Este jueves, Colombia vivió una jornada de terror y violencia en dos departamentos del país en donde se dieron dos hechos que han dejado varios heridos.

El primer hecho de violencia se dio en el municipio de Amalfi, en Antioquia, en donde un helicóptero de la Policía fue derribado.

El hecho presuntamente estaría ligado a un dron que pertenece al Clan del Golfo, de acuerdo con lo detallado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Sin embargo, horas más tardes, en el departamento de Valle del Cauca, en Cali, se registró una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44, desde donde surgieron videos y fotografías que mostraban varios vehículos y locales comerciales totalmente destrozados.

Ante los hechos violentos que enfrentó el país en menos de 24 horas, las reacciones desde distintos sectores políticos tanto de Colombia como del exterior no se han hecho esperar.

El expresidente colombiano, Iván Duque Márquez, quien gobernó entre 2018 hasta 2022, señaló en un contundente mensaje que hoy más que nunca “se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos”.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro, diciendo que su política de paz total ha sido un fracaso.

“La política de paz total del Presidente Petro ha sido un fracaso que solo ha generado caos. La verdadera solidaridad debe ser con hechos, enfrentando al crimen organizado y sin beneficios para los delincuentes. Hay que ser implacables por la seguridad de los colombianos”, aseguró.

El exministro de Desarrollo Económico de Colombia y presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dijo que nuevamente el terrorismo pretende paralizar al país para someterlo a la “incertidumbre y al miedo”.

Cabal puntualizó en un escrito en redes que: “Colombia merece avanzar sin temor hacia el futuro. Ante el rotundo fracaso de este gobierno en todos los frentes, el que lo suceda deberá fortalecer la inteligencia, recuperar las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía y, especialmente, elevar la moral de las tropas, que son quienes ofrendan su vida para defender la de todos”.

Desde organismos internacionales también se refirieron a los dos hechos de violencia, tal y como lo hizo la ONU Derechos Humanos Colombia.

El organismo condenó lo sucedido e hizo un llamado al Estado colombiano para que “atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”.

Juan Manuel Santos, exmandatario de la nación (2010-2018), advirtió que es urgente que se implemente una política de seguridad efectiva.

El expresidente colombiano y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, publicó un video en el que afirmó: “O derrotamos el narcoterrorismo, incluso con ayuda internacional, o el narcoterrorismo acaba con Colombia”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se pronunció desde su cuenta en la red social de X.

Desde allí, Rey Ángel afirmó que rechaza los hechos de violencia y que no se puede normalizar el terrorismo “alimentado por las economías ilegales que avanzan en el país”.

“Debemos enfrentar con fuerza y contundencia a estos criminales y someterlos a la justicia, sin ambages, sin más dilación”, añadió.

Desde el gabinete de Gustavo Petro también llegaron las reacciones, como la del ministro de Defensa del país, Pedro Arnulfo Sánchez.

Sánchez dijo que el ataque contra los civiles es una reacción desesperada “por la pérdida del control del narcotráfico en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó los hechos de violencia y envió sus condolencias a las familias de los afectados.

Mientras tanto, la Gobernación de Valle del Cauca, aseveró que trabaja en conjunto con la Alcaldía de Cali y la Fuerza Pública para enfrentar al terrorismo.

Además, ofreció una recompensa de 400 millones de pesos colombianos para dar con el paradero de los responsables de la explosión en Cali.