"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos despejó el miércoles el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones temporales de deportación y cancele los permisos de trabajo para más de 60.000 inmigrantes de América Central y Nepal.

El fallo permite al Gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal mientras se resuelve un recurso judicial a esa política.

La orden pone fin inmediatamente a la protección de los nepalíes, que expiró el 5 de agosto, mientras que las protecciones para hondureños y nicaragüenses expirarán el 8 de septiembre. Las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, les conceden 60 días antes de perder su estatus migratorio.

Dulce Guzmán, directora ejecutiva de la organización panamericana sin fines de lucro Alianza Américas, analizó este tema en La Tarde de NTN24.

"La protección del TPS es un asunto que está en el código legal de Estados Unidos, es decir, es una ley (…) es muy importante reconocer que el Gobierno de Estados Unidos tiene esta protección porque se vio necesario para poder apoyar y proteger a las personas que no pueden regresar a su país", explicó Guzman.

La analista agregó además que "lo que estamos viendo es como Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas, y cómo las poblaciones en Estados Unidos están levantando la voz porque las personas de Honduras y Nicaragua han estado algunas por tres décadas" en el país norteamericano.

"Desafortunadamente creo que estamos viendo otra manera más en la que esta administración está separando a las familias (…) estamos viendo que las familias de estos países tienen que tomar decisiones que pueden implicar la separación de la familia o un plan de emergencia familiar para pensar qué pasará con sus hijos", indicó Guzmán.

Guzmán agregó que Estados Unidos no ha logrado "ponerse de acuerdo" con el Congreso para llevar a cabo un proyecto de ley en el que los beneficiarios puedan ajustar su estatus y no tener que abandonar la Unión Americana, pues para muchos implica un gran riesgo el regresar a sus territorios.