NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Dulce Guzmán, directora ejecutiva de la organización panamericana sin fines de lucro Alianza Américas, analizó este tema en La Tarde de NTN24.

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos despejó el miércoles el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones temporales de deportación y cancele los permisos de trabajo para más de 60.000 inmigrantes de América Central y Nepal.

El fallo permite al Gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal mientras se resuelve un recurso judicial a esa política.

o

La orden pone fin inmediatamente a la protección de los nepalíes, que expiró el 5 de agosto, mientras que las protecciones para hondureños y nicaragüenses expirarán el 8 de septiembre. Las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, les conceden 60 días antes de perder su estatus migratorio.

Dulce Guzmán, directora ejecutiva de la organización panamericana sin fines de lucro Alianza Américas, analizó este tema en La Tarde de NTN24.

"La protección del TPS es un asunto que está en el código legal de Estados Unidos, es decir, es una ley (…) es muy importante reconocer que el Gobierno de Estados Unidos tiene esta protección porque se vio necesario para poder apoyar y proteger a las personas que no pueden regresar a su país", explicó Guzman.

La analista agregó además que "lo que estamos viendo es como Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas, y cómo las poblaciones en Estados Unidos están levantando la voz porque las personas de Honduras y Nicaragua han estado algunas por tres décadas" en el país norteamericano.

"Desafortunadamente creo que estamos viendo otra manera más en la que esta administración está separando a las familias (…) estamos viendo que las familias de estos países tienen que tomar decisiones que pueden implicar la separación de la familia o un plan de emergencia familiar para pensar qué pasará con sus hijos", indicó Guzmán.

o

Guzmán agregó que Estados Unidos no ha logrado "ponerse de acuerdo" con el Congreso para llevar a cabo un proyecto de ley en el que los beneficiarios puedan ajustar su estatus y no tener que abandonar la Unión Americana, pues para muchos implica un gran riesgo el regresar a sus territorios.

Temas relacionados:

TPS

Estatus de Protección Temporal

Corte

Administración Trump

Fallo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Planta de acero en Pensilvania (AFP)
Pensilvania

Dos muertos y diez heridos por explosión en una planta de acero en Pensilvania, Estados Unidos

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

México denuncia que 30 connacionales están detenidos en el 'Alligator Alcatraz' de Estados Unidos y asegura que "se les está apoyando"

Envío aéreo de ayuda humanitaria a Gaza - Foto EFE
Médicos Sin Fronteras

¿Por qué no hay una justificación logística para la ayuda humanitaria enviada a Gaza por vía aérea? Esto dice Médicos Sin Fronteras

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Corona del Miss Universo - Foto de referencia: EFE
Miss Universo

"Es una película de terror": venezolana ganadora del Miss Universo fue operada de emergencia

Planta de acero en Pensilvania (AFP)
Pensilvania

Dos muertos y diez heridos por explosión en una planta de acero en Pensilvania, Estados Unidos

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

México denuncia que 30 connacionales están detenidos en el 'Alligator Alcatraz' de Estados Unidos y asegura que "se les está apoyando"

Carlos Valderrama y René Higuita - EFE
René Higuita

Pibe Valderrama reveló detalles poco conocidos de la vez que René Higuita hizo el mítico escorpión en Wembley

Envío aéreo de ayuda humanitaria a Gaza - Foto EFE
Médicos Sin Fronteras

¿Por qué no hay una justificación logística para la ayuda humanitaria enviada a Gaza por vía aérea? Esto dice Médicos Sin Fronteras

Explosión

Explosión en subestación eléctrica de Aragua dejó un muerto, cuatro heridos y sin servicio a varias zonas del estado

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordena a la Armada detener barcos que lleven carbón a Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano