Jueves, 21 de agosto de 2025
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Asimismo, el mandatario responsabilizó a "la junta del narcotráfico", misma que calificó de ser la "heredera del bloque capital de los paramilitares".

Este jueves se vivió una jornada de terror por cuenta de la violencia en Colombia. En dos hechos que han sido atribuidos a grupos armados ilegales se reportaron varios muertos y heridos en dos departamentos.

El primero de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado, presuntamente, por un dron operado por disidencias de las Farc.

Según los más recientes reportes de las autoridades, doce miembros de la Policía murieron y varias personas resultaron heridas tras el ataque del grupo criminal que derribó la aeronave.

Horas después se reportó una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, capital del Valle del Cauca.

o

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44, desde donde surgieron videos y fotografías que mostraban varios vehículos y locales comerciales totalmente destrozados.

En el hecho, señalado preliminarmente como presunto atentado terrorista, al menos seis personas fallecieron y otras 36 resultaron heridas como consecuencia del ataque con explosivos cerca a la base aérea.

Tras esto y en medio de los señalamientos y preocupación en el país, se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien alegó que el atentado se debe a "una reacción terrorista" derivada de "la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay".

Asimismo, el mandatario responsabilizó a "la junta del narcotráfico", misma que calificó de ser la "heredera del bloque capital de los paramilitares" y que "dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo".

o

Días atrás, Petro había hablado de "la junta del narcotráfico" como supuesta organización responsable del asesinato del precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay.

Posteriormente, desde un evento político en Valledupar, Cesar, el mandatario anunció que tomó la decisión de solicitar que estos grupos criminales sean considerados como "organizaciones terroristas perseguidas".

“He tomado una decisión. Nuestras investigaciones muestran que el clan del golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de 'Iván Mordisco' son bandas armadas organizadas jerárquicamente y cuyo mando real según la inteligencia es la junta del narcotráfico que opera internacionalmente con una confederación de mafias", señaló.

Y dijo: "los acontecimientos y las circunstancias me hacen solicitarle al estado colombiano y al mundo que la junta del narcotráfico y sus bandas, disidencias de 'Iván Mordisco' y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguidas".

Por otra parte, también aseguró que pedirá que la Corte Penal Internacional investigue los sucesos: "le pediré a la agencia jurídica del estado que inicie de acuerdo al estatuto de Roma un proceso por delitos contra la humanidad a los dirigentes. Le solicitaré a la CPI una investigación por los hechos cometidos en este gobierno que demuestran acciones de guerra”.

Mientras tanto, son diversas las reacciones que apuntan hacia el Gobierno Nacional ante la escalada de violencia armada que vive el país en los últimos meses.

