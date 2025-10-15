NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
La propuesta ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de diversos sectores políticos y sociales en Colombia.

Hay controversia en Colombia luego de que el presidente de la nación, Gustavo Petro, propusiera destinar el oro confiscado a narcotraficantes para reconstruir la Franja de Gaza.

Ante la propuesta, varios sectores de la oposición le recordaron al mandatario la grave situación de inseguridad que vive el país.

Petro afirmó desde su cuenta en la red social de X que: “esta es la Gaza que espera a los rehenes palestinos que serán entregados por Israel en el intercambio de rehenes pactado”.

“Colombia presentará resolución a Naciones Unidas para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. De inmediato la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, añadió.

Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de diversos sectores políticos y sociales en Colombia.

Críticos argumentan que el mandatario debería priorizar los problemas internos del país antes de destinar recursos a conflictos internacionales.

Los argumentos se centran en señalar la situación crítica en departamentos como La Guajira y Chocó, donde la desnutrición infantil es un problema grave.

Hasta noviembre de 2023, se reportaron 71 fallecimientos de menores de edad por desnutrición en La Guajira y 28 en Chocó.

Para hablar sobre este tema, Daniel Palacios, exministro de Interior de Colombia, conversó con El Informativo de NTN24.

“Esto ha sido el fruto de la obsesión de Petro de jugar al líder mundial, de pretender que es un líder intergaláctico y que sus opiniones son valiosas para el mundo y los líderes globales. Y cada día lo que está haciendo es demostrar que no es más que un payaso que anda detrás de un Nobel que nunca le van a dar”, explicó el invitado.

El exministro añadió que: “tenemos una preocupación muy grande y es que vemos todos los días al presidente hablando de Palestina y de los problemas que están a miles de kilómetros de distancia en los que Colombia no tiene nada que ver”.

