Miércoles, 15 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

octubre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Iván Simonovis, investigador criminal; Stephen Donehoo, exasesor de la Casa Blanca, y Santiago García, consultor y experto en seguridad, analizaron en NTN24 lo que puede venir para el régimen de Maduro por parte del Gobierno Trump.

La confirmación del presidente estadounidense Donald Trump este miércoles acerca de la autorización a la CIA para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela coincide con las nuevas maniobras militares estadounidenses, que están cada vez más cerca del país sudamericano.

Tres poderosas aeronaves sobrevolaron aguas internacionales frente al norte del territorio venezolano, cuando dos bombarderos B-52 de largo alcance fueron detectados y referenciados como el BUNNY01, el BUNNY02 y el BUNNY03.

o

De acuerdo con el registro de la plataforma Flight Radar, los aviones mantuvieron un patrón de espera sobre el mar a más de 26.000 pies de altura, horas después de que la vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, asegurara desde Rusia que Venezuela lleva ocho semanas bajo "la amenaza militar" del Gobierno estadounidense.

Iván Simonovis, investigador criminal, excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno interino de Venezuela; Stephen Donehoo, exasesor de la Casa Blanca, experto en defensa y seguridad y exoficial de Inteligencia, y Santiago García, consultor y experto en seguridad, hablaron sobre este tema en el programa La Noche de NTN24.

"El Gobierno de los Estados Unidos ha venido haciendo uso progresivo de la fuerza. Cada vez que ha habido una advertencia ellos han anticipado que van a seguir actuando. El tema con la CIA es lo mismo que Trump decía al indicar que venía la segunda parte", consideró Simonovis.

o

El investigador criminal sostuvo que el Gobierno de los Estados Unidos tenía identificados por lo menos a 600 objetivos que incluyen personas, procesos y lugares vinculados a las operaciones del Cartel de los Soles y a esa organización terrorista en sí misma, por lo que vienen operaciones "específicas y puntuales".

Donehoo, en tanto, aseveró que "no es nada sorprendente" que se diera a conocer que la CIA estaba actuando en territorio venezolano, pues Trump cuenta con 16 grupos diferentes de inteligencia y "todos estarán tratando de demostrar su capacidad para apoyar la misión que el presidente vaya a tomar" en esta segunda fase.

"Sabemos que hay actuaciones detrás de la situación para tratar de crear un ambiente que apoye la estrategia, pero no me es claro que el presidente Trump ha tomado una decisión de cuál de las opciones quiere tomar para esta situación y él tiene muchas opciones que le han presentado las diferentes agencias, el departamento de Defensa u otros grupos", manifestó Donehoo.

Refiriéndose al tipo de aeronaves que estuvieron cerca del país venezolano, García explicó que se trata de elementos que hacen parte de lo que en las fuerzas militares norteamericanas se considera "la triada nuclear", una estrategia de disuasión que utiliza Estados Unidos frente a sus enemigos compuesta por misiles, submarinos y estos bombarderos, todos con capacidad nuclear.

o

"Son importantes porque son bombarderos estratégicos que pueden llevar una gran cantidad de armamento, incluidas armas nucleares a prácticamente cualquier lugar del planeta", precisó García, quien aseveró que lo que quiere Estados Unidos con esto es exhibir su músculo militar al régimen de Maduro.

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

