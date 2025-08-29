NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Cartel de Los Soles

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Al respecto, en el programa Club de Prensa Cono Sur, Sebastián Dumont periodista y analista político, abordó el impacto que tiene el pronunciamiento de la Casa Rosada.

Hace unos días, el Gobierno de Argentina, en cabeza del presidente Javier Milei, declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y advirtió “sanciones financieras y restricciones operativas” para el grupo criminal que, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro.

o

Al respecto, en el programa Club de Prensa Cono Sur, Sebastián Dumont periodista y analista político, abordó el impacto que tiene la declaración de la Casa Rosada.

“Esa declaración era algo esperado, firma el alineamiento que tiene nuestro país con los Estados Unidos, hay un alineamiento claro, sin ningún tipo de fisuras”, expresó Dumont.

o

Fue el pasado martes 26 de agosto, que, a través de un comunicado divulgado por la Cancillería de Argentina, la administración Milei dio detalles de las implicaciones de esta decisión que va en sintonía con la que ya tomaron países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cártel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”, sostuvo la cancillería argentina en un comunicado.

“La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, agregó.

o

En ese sentido, el gobierno argentino aseguró que con esta decisión se busca “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales”.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Argentina

Javier Milei

Maduro

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Política

Ver más
Nicolás Maaduro, jefe del régimen venezolano y Xiomara Castro, presidente de Honduras - Fotos: EFE
Xiomara Castro

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

"Se hace claro el propósito político": reacciones a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe

Precandidata colombiana Vicky Dávila. (EFE)
Vicky Dávila

"Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro": precandidata colombiana revela supuestas conversaciones en expediente contra Nicolás Petro

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Pedro Castillo - EFE
Perú

"Desde acá invoco a Petro y a presidentes de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra": expresidente Pedro Castillo desde su juicio en Perú

Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Eclipse de Luna

Lugares, horarios y recomendaciones para observar el eclipse total de Luna que ocurrirá muy pronto

Volcán Krasheninnikov arroja humo y cenizas durante una erupción en el territorio de Kamchatka, Rusia - EFE
Volcán

El volcán ruso que entró en fase de erupción luego de 460 años tras terremoto de 8,8 de magnitud deja impresionantes imágenes

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: AFP
Cartel de Los Soles

Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Motos

Venezuela vuelve a prohibir las "motopiruetas" tras dejar decenas de víctimas al ser declaradas "deporte nacional"

FANB - Foto AFP
Cartel de Los Soles

Maduro moviliza municiones hacia la costa de Carabobo

El mediocampista Rodrigo De Paul. (EFE)
Rodrigo De Paul

"Tini cada día está más cerca de Venezuela": hacen conexión imposible tras debut de Rodrigo De Paul con el Inter de Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano