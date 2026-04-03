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Domingo, 05 de abril de 2026
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Nicolás Maduro

Reconocido rapero salió de la prisión de máxima seguridad donde está detenido Maduro presumiendo un peluche que le habría firmado el dictador venezolano

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro capturado - Archivo
Nicolás Maduro capturado - Archivo
El rapero Tekashi 6ix9ine presumió el objeto en una grabación tras salir del centro de reclusión en Estados Unidos.

Este viernes 3 de abril, el rapero Tekashi 6ix9ine salió de prisión en Estados Unidos tras cumplir una condena de tres meses de arresto por haber violado las condiciones de su libertad supervisada.

El artista abandonó las instalaciones del Metropolitan Detention Center en Brooklyn (MDC), mismo centro carcelario donde se encuentra recluido el dictador venezolano Nicolás Maduro desde comienzos de enero.

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A su salida, 6ix9ine fue grabado con algunas pertenencias en sus manos, entre ellas, un peluche que aparentemente le habría firmado Maduro durante su reclusión en el sitio.

De acuerdo con la grabación, el objeto es un pequeño Bob Esponja que en su parte trasera tiene depositada una firma en tinta negra con fecha de abril, así como una “V” que haría alusión a Venezuela.

La firma de Maduro, que se encuentra disponible en diferentes biografías en internet, fue comparada con la suscrita en el peluche y se pudo detectar cierta similitud, aunque se desconoce la autenticidad de la suscrita en el objeto que presume 6ix9ine.

Firma de Nicolás Maduro, según biografía en internet.
Firma de Nicolás Maduro, según biografía en internet.
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Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran recluidos en dicho centro de detención desde comienzos de año cuando fueron capturados por Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Nombrada como “Resolución Absoluta”, la operación ocurrió la madrugada del 3 de enero y terminó con el traslado de Maduro y Flores a Nueva York para que rindan cuentas a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

En el MDC han sido recluidos otros imputados como el rapero Sean 'Diddy' Combs; Ghislaine Maxwell, la pareja del depredador sexual Jeffrey Epstein; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; o Hugo 'el Pollo' Carvajal, otra figura del régimen chavista en Venezuela.

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