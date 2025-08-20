NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Luto

"Recuérdenme, por favor": Murió a sus 88 años Frank Caprio, juez famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia

agosto 20, 2025
Por: Nucho Martínez
Frank Caprio, juez y político estadounidense - Fotos: Instagram / X
Antes de su 'último aliento', este honorable hombre les pidió a sus seguidores que "nunca dejen de luchar en sus vidas".

Este miércoles 20 de agosto se dio a conocer la muerte de Frank Caprio, juez famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia.

Antes de 'su último aliento', el honorable hombre pidió a sus seguidores de diferentes plataformas digitales que lo recordaran.

“Gracias por seguirme y ayudarme todo este tiempo, obviamente estoy aquí muriéndome. Nuevamente volví al hospital”, indicó el togado.

“Nunca se cansen de luchar en sus vidas, siempre manténganse en el juego con fuerza... Recuérdenme, por favor”, manifestó Carpio antes de partir del plano terrenal.

En sus populares videos, Caprio demostraba humanidad al reducir o eliminar sanciones en casos donde veía genuino arrepentimiento o necesidad.

En muchas circunstancias, este caballero pasó por alto multas a veteranos, adultos mayores o personas en duelo.

¿Quién fue Frank Caprio?

Francesco Caprio, conocido como Frank Caprio, fue un juez y político estadounidense que se desempeñó como representante principal del tribunal municipal de Providence, Rhode Island, y presidente de la Junta de Gobernadores de Rhode Island para la Educación Superior.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, por su parte, ordenó que en la demarcación que administra, las banderas se ondearan a media asta, hasta el día del entierro del considerado 'juez más amable del mundo'.

