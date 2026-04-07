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Martes, 07 de abril de 2026
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Régimen cubano

"Le queda poco al régimen cubano": fuerte reacción de congresistas de EE. UU. por liberación de "delincuentes comunes" en su llamado "indulto masivo"

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
“El régimen comunista de Castro/Díaz-Canel continúa procesando y oprimiendo brutalmente a los prisioneros políticos”, aseguró Rick Scott.

Este martes, el senador de Estados Unidos, Rick Scott, arremetió contra el régimen de Cuba por promulgar un “indulto masivo” el cual solo está excarcelando a “delincuentes comunes”.

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Scott comenzó reiterando que “ha pasado más de una semana desde que el régimen anunció su llamado ‘indulto masivo’”.

“En realidad, ilegítimo el régimen comunista de Castro/Díaz-Canel solo está liberando a los criminales regulares mientras continúa procesando y oprimiendo brutalmente a los prisioneros políticos y al pueblo valiente de cuba por defender la libertad”, destacó.

Para explicar mejor los hechos, Scott publicó fotos de presos políticos, entre ellos esta “Luis Manuel Alcántara es un defensor de los derechos humanos y un artista cubano”.

Ha estado dentro y fuera del confinamiento solitario con poca o ninguna atención médica en condiciones insoportables. ¡Todo porque se pronunció en contra de las violaciones de los derechos humanos!”, explicó.

Asimismo, resaltó el caso de “Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez es un músico y activista pro-democracia”, quien “desapareció por la fuerza en 2021 y más tarde fue condenado a nueve años de prisión debido a sus esfuerzos por hablar por la libertad”.

En ese contexto, la congresista María Elvira Salazar también se unió a Scott y dijo: “¿Saben a quiénes no van a liberar? A Maykel Osorbo, Félix Navarro, Saily Navarro, Miguel Díaz Bauzá, Luis Manuel Otero Alcántara, y a los muchos presos políticos que niegan que existan, pero mantienen en la oscuridad”.

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Esto no es un gesto humanitario. Es una táctica para aferrarse al poder y fabricar titulares (…) Ya lo hemos visto antes”, aseguró.

Por otra parte, Mario Díaz Balart aseguró que “sí estoy totalmente seguro y confiado: a este régimen no le queda demasiado”, sobre todo porque “Cuba está repleta de personas que aman la libertad”, concluyó en una entrevista con el medio El Debate.

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